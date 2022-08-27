«Путин не столь тупой». Эксперт прокомментировал возможность того, что диктатор лично руководит российскими войсками в Украине. 27 августа, 19:35 Эксклюзив НВ Российский диктатор Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Российский диктатор Владимир Путин не руководит лично войсками РФ в Украине, считает Константин Машовец, координатор группы Информационное сопротивление, полковник запаса.

«Сомневаюсь, что Путин вмешивается и определяет формы и методы ведения боевых действий. Я не думаю, что он столь тупой и столь идиот. Думаю, что распространение этого мнения – это скорее результат информационно-психологической операции, влияния на общественное мнение. Думаю, что высшее военно-политическое руководство РФ в лице Путина определяет цели войны, которых нужно достичь. А российские органы военного управления, в частности стратегического уровня, самостоятельно определяют, [как вести войну]», — рассказал Машовец в эфире Радио НВ.

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В мае издания The Guardian со ссылкой на западные военные источники утверждало, что Путин настолько лично вовлечен в войну против Украины, что принимает оперативные и тактические решения на уровне полковника или бригадного генерала.

Комментируя эту информацию, аналитик CIT Кирилл Михайлов сказал, что не владеет точной информацией, но предполагает, что Путин «играется в какую-то большую игру, двигает танчики по карте или что-нибудь в этом роде. Он очень не любит внутреннюю политику, а от внешней политики сейчас отрезан. Единственное, что у него осталось, — это руководство именно этой «операцией».

Австрийский военный аналитик Том Купер ранее предполагал, что Путин руководил своей армией на микроуровне в первые два месяца своей «специальной военной операции».

О том, что война всегда и прежде ведется политическим руководством, рассказывал и главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов: «Путин, безусловно, очень сильно влиял и влияет на ход боевых действий. Они начались по его приказу. Стратегия этих действий тоже определяется им лично».

Не отрицал, что Путин лично вмешивается в ход войны и военный эксперт Олег Жданов: «А когда политики начинают руководить непосредственно войной, то эта война заранее проигрышна. Поэтому пускай».

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