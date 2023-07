«Военкоры» критикуют ПВО за дроны в Москве, Путин оправдывается перед Африкой за удары по зерну и опозорен невозможностью ехать в ЮАР — ISW 25 июля, 08:42 Зерновой склад в Павловке Одесской области, уничтоженный российским ракетным ударом, июль 2023 (Фото:REUTERS/Nina Liashonok)

Удар дронов по Москве 24 июля спровоцировал неоднозначную реакцию российских «военкоров», некоторые из них раскритиковали возможности ПВО, которая должна защищать российскую столицу. Тем временем Владимир Путин обнародовал новую статью, в которой пытается оправдаться перед Африкой.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны.

Анализируя удар беспилотников по Москве 24 июля, вероятно нанесенный украинскими силами, ISW обращает внимание на данные российского портала The Insider, согласно источникам которого, власти РФ запретили российским телеканалам освещать удары беспилотников. «Как стало известно The Insider из нескольких источников, сотрудникам холдинга ВГТРК — Россия-24 и Москва-24, а также РБК и некоторым региональным телеканалам — прислали запрет на эту тему за 15 минут до 11-часового выпуска новостей. При этом в 10-часовом выпуске сообщения об атаке БПЛА в Москве еще были», — говорится в сообщении The Insider. Российские «военкоры» сдержанно отреагировали на удары по Москве, констатируют аналитики ISW. Одни критиковали российскую ПВО за то, что противовоздушная оборона позволила беспилотникам долететь до центра Москвы, а другие утверждали, что информационный эффект таких атак минимальный и кратковременный.

ISW констатирует, что вероятный удар украинских сил по военным целям РФ в оккупированном Крыму 24 июля временно нарушил логистику России через захваченный ею полуостров. В частности крымский гауляйтер Сергей Аксенов сообщал о временно приостановленном автомобильном движении на трассе Джанкой-Симферополь, а также железнодорожное движение через Джанкойский район. Известный российский «военкор» утверждал, что для удара Украина якобы использовала четыре крылатых ракеты Storm Shadow: три — «по складу с боеприпасами в окрестностях Вольного [19 км к юго-западу от Джанкоя] и одну по ремонтной базе возле Новостепного [к югу от Джанкоя]». В то же время советник мэра Мариуполя Украины Петр Андющенко сообщил, что в результате ударов были ранены трое российских военнослужащих на военном аэродроме Веселое (10 км к юго-западу от Джанкоя), а также проинформировал о дополнительных взрывах вблизи Красногвардейского (20 км к юго-западу от Джанкоя). Теперь оккупанты будут пытаться «строго следить» за публикациями в социальных сетях, которые могут помочь украинским силам определить цели в Крыму, обращает ISW внимание на заявление оккупационных «властей» на полуострове.

Новая статья диктатора Владимира Путина о российско-африканских отношениях, вероятно является его попыткой смягчить вред, нанесенный позициям России и его собственной репутации в Африке в результате выхода России из зерновой сделки, а также атак РФ по украинским зерновым и портовым мощностям. Статья также является его реакцией на невозможность принять участие в предстоящем саммите БРИКС в Южноафриканской республике из-за ордера на арест, выданного Международным уголовным судом. В ISW предполагают, что Путин был опозорен невозможностью лично посетить саммит БРИКС в ЮАР и теперь пытается смягчить последствия такого хода событий. В статье он обозначил цели России по установлению «партнерских отношений» с Африкой и призвал продолжать «традиционно тесное сотрудничество на мировой арене». Путин также подчеркнул торговлю России с африканскими экономическими партнерами и важность «бесперебойного обеспечения продовольствием» для «поддержания политической стабильности африканских государств», обвинив «коллективный Запад» в якобы использовании зерновой сделки для собственной выгоды «за счет» России и таких стран, как Эфиопия, Судан и Сомали. В ISW же считают, что эта статья Путина недаром вышла вскоре после выхода России из зернового соглашения и российских атак, которые уничтожили десятки тысяч тонн украинского зерна и объекты украинской инфраструктуры, необходимой для транспортировки зерна в районы Африки, которые в значительной степени зависят от зерна из Украины.

Украинские войска 24 июля продолжали контрнаступательные действия как минимум на трех участках фронта и, как сообщается, продвинулись на отдельных участках. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что в течение последней недели украинские войска постепенно продвигались на южном фланге Бахмута, а также на Бердянском (в районе на границе Донецкой и Запорожской областей) и на Мелитопольском направлениях (западная часть Запорожской области). Маляр также отметила, что эти контрнаступательные действия происходят на фоне продолжения наступательных операций россиян на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Российские источники признали, что украинские силы осуществили ограниченные атаки на западе Донецкой области к югу от Великой Новоселки и продвинулись на юг от Орехова на западе Запорожской области. В Генштабе ВСУ отметили, что украинские войска продолжают наступательные действия на бердянском и мелитопольском направлениях, но не уточнили локации и результаты этих действий за предыдущие сутки.

Кремль продолжает законодательно оформлять внутренние репрессии в РФ, что встречает лишь минимальное сопротивление со стороны отдельных российских законодателей. 24 июля Путин подписал законы, которые позволяют Министерству юстиции России проводить внеплановые проверки лиц, отнесенных к категории «иностранных агентов», а также требуют от российских граждан, государственных служащих и организаций соблюдать ограничения в отношении «иностранных агентов».