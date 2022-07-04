Путин не отказался от планов захватить юг Украины — Ким 4 июля, 23:57 Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал о планах РФ захватить юг Украины и выход к Черному морю и готовности ко всем возможным сценариям.

В эфире телемарафона он заявил, что ВСУ на сегодня имеют тактическое преимущество в южном направлении, а у России нет достаточно ресурсов, которые можно перебросить с востока на юг после захвата Лисичанска.

Видео дня

Читайте также: На юге ВСУ уничтожили 47 россиян и восемь единиц техники

«На сколько я знаю, у них (русских) там ничего не остается после тех штурмов, поэтому и перебрасывать нечего. Наше преимущество — люди. Наши ВСУ гораздо искуснее. И хотя у нас нет преимущества для наступательных действий, используя военную хитрость, наши военные работают активно на защиту», — сказал он.

Ким также сообщил о том, что на Николаевщине повреждены и разрушены 6200 объектов, в том числе остановлена работа 12 предприятий-гигантов.

Армия РФ регулярно обстреливает Николаев и область, убивая мирных жителей. В субботу утром, 2 июля, оккупанты выпустили по Николаеву десять ракет типа Оникс.

1 июля в ОК Юг рассказали об атаке украинских защитников на два склада с боеприпасами и уничтожении ими вражеского беспилотника за $7 млн.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.