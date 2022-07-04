Путин не отказался от планов захватить юг Украины — Ким

4 июля, 23:57
Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал о планах РФ захватить юг Украины и выход к Черному морю и готовности ко всем возможным сценариям.

В эфире телемарафона он заявил, что ВСУ на сегодня имеют тактическое преимущество в южном направлении, а у России нет достаточно ресурсов, которые можно перебросить с востока на юг после захвата Лисичанска.

Видео дня
Читайте также:
На юге ВСУ уничтожили 47 россиян и восемь единиц техники

«На сколько я знаю, у них (русских) там ничего не остается после тех штурмов, поэтому и перебрасывать нечего. Наше преимущество — люди. Наши ВСУ гораздо искуснее. И хотя у нас нет преимущества для наступательных действий, используя военную хитрость, наши военные работают активно на защиту», — сказал он.

Читайте также:
131-й день войны — главное. Украинский флаг на Змеином, выход ВСУ из Лисичанска без потерь, $750 млрд на восстановление Украины

Ким также сообщил о том, что на Николаевщине повреждены и разрушены 6200 объектов, в том числе остановлена работа 12 предприятий-гигантов.

Армия РФ регулярно обстреливает Николаев и область, убивая мирных жителей. В субботу утром, 2 июля, оккупанты выпустили по Николаеву десять ракет типа Оникс.

https://www.youtube.com/watch?v=rb_MFlOs72I

1 июля в ОК Юг рассказали об атаке украинских защитников на два склада с боеприпасами и уничтожении ими вражеского беспилотника за $7 млн.

Редактор: Евгений Василенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Николаев Российская агрессия Юг Украины Николаевская область Война России против Украины Виталий Ким

Эксклюзивы НВ

Политическая психология (Фото:research.kent.ac.uk)
Ложь, конспирология и интимные отношения /
Пять самых интересных исследований о политических взглядах людей
4 июля, 21:00
Научпоп
HIMARS (Фото:Radio Svoboda/Twitter)
«HIMARS в действии» /
Больница в оккупированном Мелитополе переполнена россиянами после удара американской системой — аналитик CIT
4 июля, 20:57
Страны
Ричард Хукер
Старший научный сотрудник Atlantic Council
Давайте без иллюзий. В чем кроется главная опасность этой войны

Прежде всего, война в Украине научила Путина тому, что НАТО и ЕС пойдут на многое, чтобы избежать конфронтации с ним

4 июля, 18:38
Мнения
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X