Путин не отказался от планов захватить юг Украины — Ким
Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал о планах РФ захватить юг Украины и выход к Черному морю и готовности ко всем возможным сценариям.
В эфире телемарафона он заявил, что ВСУ на сегодня имеют тактическое преимущество в южном направлении, а у России нет достаточно ресурсов, которые можно перебросить с востока на юг после захвата Лисичанска.
«На сколько я знаю, у них (русских) там ничего не остается после тех штурмов, поэтому и перебрасывать нечего. Наше преимущество — люди. Наши ВСУ гораздо искуснее. И хотя у нас нет преимущества для наступательных действий, используя военную хитрость, наши военные работают активно на защиту», — сказал он.
Ким также сообщил о том, что на Николаевщине повреждены и разрушены 6200 объектов, в том числе остановлена работа 12 предприятий-гигантов.
Армия РФ регулярно обстреливает Николаев и область, убивая мирных жителей. В субботу утром, 2 июля, оккупанты выпустили по Николаеву десять ракет типа Оникс.
1 июля в ОК Юг рассказали об атаке украинских защитников на два склада с боеприпасами и уничтожении ими вражеского беспилотника за $7 млн.
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