Подчинение Украины остается целью Путина, провоенные круги в РФ призывают его к внутренним «сталинским» репрессиям — ISW 26 апреля, 08:55 Экран с кадром из новогоднего обращения Путина в московском метро (Фото:REUTERS/Shamil Zhumatov/File Photo)

Даже успешное контрнаступление Украины, скорее всего, не заставит Владимира Путина сесть за стол переговоров или отказаться от цели подчинить Украину, о чем со ссылкой на чиновников США и ЕС сообщила американская пресса.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны по итогам 25 апреля.

Высокопоставленные чиновники США и ЕС считают, что российский диктатор Владимир Путин не захочет вести переговоры даже в ответ на успешное контрнаступление Украины. New York Times процитировала высокопоставленного европейского чиновника, который оценивает как «ниже нуля» шансы на то, что Путин отступит или сократит свои расходы на войну в ответ на успешное контрнаступление ВСУ. В то же время, по мнению этого чиновника, Путин, скорее всего, решит мобилизовать еще больше солдат для участия в войне против Украины. Кроме того, помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Селеста Уолландер заявила, что нет почти никаких доказательств или свидетельств того, что Путин изменит свою стратегическую цель полностью подчинить Украину «политически, если не только военным способом». В свою очередь, представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби 25 апреля заявил Голосу Америки о том, что США увеличивают помощь Украине, поскольку ожидают, что Россия попытается перейти в наступление, когда улучшится погода.

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ISW обратил внимание на заявление о «мощных результатах» контрбатарейной борьбы ВСУ против россиян на оккупированном восточном (левом) берегу реки Днепр, о чем 25 апреля заявила пресс-секретарь Объединенного координационного центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк. Она сообщила об уничтожении «от 13 до 22 единиц техники». «Нам удается попадать и уничтожать артиллерийские установки, танки, средства ПВО врага. Наша работа по зачистке передовой полосы левого берега достаточно мощная», – подчеркнула Гуменюк.

Российские ультранационалисты продолжают выступать за использование Кремлем репрессий, аналогичных сталинским. Депутат Государственной Думы России Андрей Гурулев – известный российский ультранационалистический деятель в правящей партии Единая Россия – заявил, что в России необходимо снова ввести понятие "враг народа" (концепция, которая охватывала всю оппозицию Иосифу Сталину, напоминает ISW). Аналитики Института отмечают, что хотя Гурулев часто выражает наиболее крайние взгляды на российском государственном телевидении, однако похожей риторики в этом вопросе придерживаются и другие ультранационалисты, все больше подчеркивая необходимость уничтожения внутренних врагов России. Бывший российский офицер и военный преступник Игорь Гиркин, а также спонсор ЧВК Вагнера Евгений Пригожин часто повторяют подобные призывы привлечь к ответственности российских чиновников, которые надеются положить конец войне путем переговоров с Западом.

Кремль пока продолжает избегать применения максимально репрессивных мер — вероятно, из-за беспокойства о стабильности режима Путина, предполагают аналитики ISW. Так, российское правительство отозвало из Госдумы законопроект, предусматривавший увеличение налогов с 13% до 30% для выехавших из страны россиян. Хотя российские ультранационалисты неоднократно призывали Москву национализировать имущество россиян, «предавших» страну и «бежавших», однако Кремль, похоже, колеблется с введением таких непопулярных мер. Неназванные источники сообщили российскому независимому изданию Верстка, что администрация Путина не поддерживает возвращение смертной казни в России – еще один вопрос, недавно снова всплывший в российских политических дискуссиях. Кремль мог бы использовать угрозу смертной казни, чтобы путем устрашения заставить россиян поддержать военные действия (или сузить сопротивление им до пассивного), но Путин, скорее всего, не решается разрушить свой мнимый имидж «дипломатического и толерантного царя», как пишет ISW. Ранее аналитики Института отмечали, что для защиты своего режима Путин гораздо больше полагается на контроль над информационным пространством, чем на массивный аппарат угнетения по образцу методов Советского Союза. По их оценке, Путин «не восстанавливал аппарат внутренних репрессий, эквивалентный [инструментам] КГБ, сил МВД и Красной Армии».

Российские правозащитные группы ОВД-Инфо, Мемориал и Русь сидящая 25 апреля, обжаловали российский закон о цензуре, предусматривающий наказание за «дискредитацию российской армии». Юристы ОВД-Инфо подали 10 из 20 запланированных жалоб на закон в Конституционный суд России в надежде, что суд сочтет его неконституционным. Жалобы касались отдельных вопиющих случаев наказания за т. н. «дискредитацию», включая один случай, когда власти оштрафовали мужчину на 50 000 рублей (около 612 долларов США) за то, что он держал плакат с призывом к миру. ISW напоминает, что ранее маргинальная группа из примерно 20 провоенных российских блоггеров обратилась с общим призывом к властям РФ отменить этот закон о цензуре. Власти РФ вряд ли отменят эти законы без указания Кремля, а ОВД-Инфо и другие правозащитные организации, скорее всего, подвергнутся уголовному преследованию по этим же российским нормам, считают аналитики ISW. Однако, подчеркивают они, подобные шаги «демонстрируют продолжение сопротивления внутренней цензуре и репрессиям» в РФ.

ISW также комментирует противоречивые заявления Евгения Пригожина, который, с одной стороны, продолжает демонстрировать неприязнь к российскому военному руководству, а с другой — добился возобновления обеспечения вагнеровцев артиллерийскими боеприпасами после месяцев жалоб на их нехватку в Бахмуте. ISW обращает внимание на данные российского независимого издания Можем объяснить, согласно которым компании Пригожина получили рекордный доход в 2022 году по контрактам с Минобороны России, несмотря на его конфликтные отношения с министром обороны России Сергеем Шойгу. Пригожин неоднократно признавал сотрудничество с войсками, подчиненными российскому Минобороны, и получает пополнение в виде мобилизованных для усиления флангов на тех участках фронта, где действует ЧВК Вагнера. Спикер Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что его старший сын якобы участвовал в войне вместе с вагнеровцами - ISW называет эти заявления «информационной операцией, направленной на налаживание отношений и, возможно, повышение или демонстрацию лояльности Пригожина по отношению к Кремлю». Аналитики Института считают, что все эти факторы указывают на то, что Пригожин, несмотря на демонстрируемую им «независимость» и надменность, нуждается в сохранении приверженности и поддержки Кремля и Минобороны России, чтобы продолжать операции своей ЧВК. При этом Пригожин опроверг оценку ISW от 22 апреля о возможном улучшении своих отношений с российским военным командованием накануне запланированного украинского контрнаступления.

Другие выводы аналитиков ISW за прошедшие сутки:

российские источники утверждают, что силы РФ провели ограниченные атаки на линии Сватово-Кременная;



войска РФ продолжают атаковать Бахмут и его окрестности, а также вести атаки вдоль линии фронта Авдеевка-Донецк;

российские «военкоры» продолжают резко отрицать, что ВСУ заняли устойчивые позиции на восточном ( левом) берегу Херсонской области;

левом) берегу Херсонской области; Министерство обороны России пытается финансово стимулировать российских заключенных воевать в Украине, предлагая им финансовую компенсацию, равную компенсации для российских « добровольцев»;

добровольцев»; Центр украинского сопротивления сообщил, что украинские партизаны взорвали блокпост российских войск под Олешками.

Карты боевых действий: ситуация в Бахмуте, бои на Донбассе, в Запорожской, Харьковской, Херсонской областях

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW