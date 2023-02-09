Путин не достиг ни одной стратегической цели, озвученных в начале вторжения в Украину — разведка

9 февраля, 13:00
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Владимир Путин (Фото:Kremlin via REUTERS)

Владимир Путин (Фото:Kremlin via REUTERS)

Кремлевский диктатор Владимир Путин не добился ни одной из стратегических целей, которые объявлял в начале полномасштабной войны против Украины.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

«Задача РФ оккупировать восток и выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей до конца марта — это чисто пропагандистская задача, не обоснованная в военном смысле», — отметил он.

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При этом Юсов подчеркнул, что российская армия остается сильной и многочисленной, есть значительное пополнение живой силы.

По его словам, усиление военной помощи со стороны партнеров Украины пугает российское военное руководство и заставляет торопиться.

Также неудачи армии РФ в Украине приводят к ссорам между Кремлем и военно-политическим руководством России.

Ранее в разведке заявляли, что главная цель наступления РФ — захват Донбасса.

https://www.youtube.com/watch?v=XW1-KZXiXDo
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Владимир Путин Разведка Война России против Украины

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