«Чем дальше, тем хуже воюет». Путин не представляет себе катастрофического состояния своей армии, весной переговоры могут вестись уже с иных позиций — Дикий
Від Путіна приховують, що відбувається на фронті — Дикий (Фото: Pavel Bednyakov/Pool via REUTERS)
Ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона Айдар, директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий рассказал в эфире Radio NV , благодаря чему Силам обороны удается уничтожать рекордное количество оккупантов и почему, несмотря на большие потери, российский диктатор Владимир Путин не объявляет масштабную мобилизацию.
Евгений Дикий
Интенсивность боевых действий всё это время оставалась очень высокой, а потери врага при этом растут. Знаете, есть такое выражение: количество переходит в качество, а здесь — наоборот. В данном случае новое качество наших Сухопутных войск, возникшее в результате корпусной реформы — той «перепрошивки», которую проводила Тройка (например, формируя из Третьей бригады и множества приданных бригад новый Третий корпус), а также реформ, запущенных [командующим Михаилом] Драпатым (включая смену командиров по всей вертикали, которую он осуществил и продолжает осуществлять), — это новое качество наших Сухопутных войск трансформируется в растущее количество потерь врага.