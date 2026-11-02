Евгений Дикий ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона «Айдар»

Интенсивность боевых действий всё это время оставалась очень высокой, а потери врага при этом растут. Знаете, есть такое выражение: количество переходит в качество, а здесь — наоборот. В данном случае новое качество наших Сухопутных войск, возникшее в результате корпусной реформы — той «перепрошивки», которую проводила Тройка (например, формируя из Третьей бригады и множества приданных бригад новый Третий корпус), а также реформ, запущенных [командующим Михаилом] Драпатым (включая смену командиров по всей вертикали, которую он осуществил и продолжает осуществлять), — это новое качество наших Сухопутных войск трансформируется в растущее количество потерь врага.