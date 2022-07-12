Путин не будет оглашать мобилизацию в России в ближайшее время — украинская разведка

12 июля, 18:38
Российские военнослужащие (Фото:Минобороны РФ / Facebook)

Российские военнослужащие (Фото:Минобороны РФ / Facebook)

Россия не будет оглашать войну Украине или мобилизацию внутри страны в ближайшее время, заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

В эфире телемарафона он подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин не собирается признавать свои провалы в войне против Украины.

«Путин не признает, что он не достиг своей основной цели по оккупации в короткие сроки. Он продолжает так называемую „специальную военную операцию“ и не хочет признавать, что это действительно полномасштабная война против Украины и ее народа», — добавил Скибицкий.

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При этом он отметил, что Путин не будет инициировать всеобщую мобилизацию в РФ без объявления войны.

28 мая в Генштабе ВСУ сообщили, что страна-агрессор Россия продолжает проводить меры скрытой мобилизации для пополнения своих сил для участия в войне с Украиной.

https://www.youtube.com/watch?v=n7eDyE5l070
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Россия Владимир Путин Российская агрессия Мобилизация Призыв Принудительная мобилизация Украинская разведка Война России против Украины

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