«Символические жесты» Путина после мятежа и неоправданные угрозы Лукашенко Польше. ISW проанализировал новую встречу диктаторов 24 июля, 09:20 Владимир Путин, Александр Лукашенко и Ксения Шойгу (Фото:Sputnik/Alexander Demyanchuk/Pool via REUTERS)

Поведение Владимира Путина во время встречи с белорусским диктатором Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге 23 июля продемонстрировало «постоянное беспокойство» из-за возможных угроз после мятежа ЧВК Вагнера.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики указали на несколько «значимых символических жестов» Путина во время встречи, которые он подкрепил своим позерством. Так, он хотел показать силу и уверенность в собственном превосходстве над сторонниками главаря вагнеровцев Евгения Пригожина.

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Например, глава Кремля повез Лукашенко в Кронштадт — островную крепость, где российские солдаты и матросы провели известное неудачное антибольшевистское восстание в начале 1921 года, которое подавил советский режим, отметили в ISW. Там они все осматривали вместе с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым и младшей дочерью министра обороны РФ Ксенией Шойгу. ISW называет Сергея Шойгу и Беглова «личными врагами Пригожина» и предполагает, что цель встречи на историческом месте неудачного кронштадтского мятежа — продемонстрировать и путинским, и пригожинским сторонниками провал восстания вагнеровцев.

Также Путин приложил «необычные усилия», чтобы сфотографироваться в Кронштадте с толпами россиян, в том числе и детьми, чтобы представить себя «популярным и любимым лидером» среди граждан РФ.

«Эти символические жесты указывают на то, что Путин обеспокоен своей мнимой популярностью, безопасностью своего режима и рядом фракций, которые соревнуются за власть в высших эшелонах российского управления», — пришли к выводу эксперты.

В Санкт-Петербурге оба диктатора продолжили распространять пропагандистские и лживые заявления о «неудачном контрнаступлении ВСУ» и ИПСО против Запада об "угрозах" для Польши после ссылки вагнеровцев в Беларусь. Что касается наступления, то ISW повторил: давать оценку рано, поскольку привлечены не все силы ВСУ, а ключевые операции Украины впереди.

Также аналитики показали спутниковые снимки компании Maxar Technologies за 23 июля с главными базами вагнеровцев возле Осиповичей. Там видны транспортные средства, припаркованные на территории базы и вокруг нее, — это в основном сотни легковых автомобилей, небольших грузовиков и около 35 полуприцепов.

Фото: Maxar/ISW

Фото: Maxar/ISW

В то же время ISW считает, что нет никаких признаков того, что боевики имеют тяжелое вооружение, необходимое для серьезного наступления на Украину или Польшу, поскольку одним из условий соглашения Путина — Лукашенко — Пригожина была передача Вагнером такого оружия минобороны РФ.



«Силы Вагнера в Беларуси не представляют военной угрозы для Польши или Украины, пока они не будут перевооружены механизированной техникой. Даже тогда они не представляют реальной угрозы для НАТО», — сказано в отчете.