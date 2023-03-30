«Это будет суицидальный шаг». Путин может снова попытаться напасть на Киев — разведка 30 марта, 10:16 Разведка не исключает возможности повторного нападения Путина на Киев (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

По данным украинской разведки, сейчас у РФ нет возможности наступать на Киев, однако такой сценарий не исключен.

Об этом в интервью Gazeta.ua сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

«Граница укреплена. Система противовоздушной и противоракетной обороны работает и имеет дополнительные возможности. Информации и у Украины, и наших партнеров значительно больше. Уже идет открытая война и фактора неожиданности не будет. Это не значит, что попыток не будет. Но это будет суицидальный шаг, ведь повторения эффекта 24 февраля уже не будет», — отметил он.

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Юсов рассказал, что кремлевский диктатор Владимир Путин не оставляет попыток втянуть режим Александра Лукашенко в полномасштабное участие в войне.



«Мы говорим о наземной операции. Но за последний год ничего не удалось. И нет признаков, что получится в ближайшее время», — добавил он.

Глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли в феврале заявлял, что прямой угрозы наступления российских оккупантов на Киев сейчас нет.

Столичные власти подготовили план действий на случай повторного наступления российских оккупационных войск на Киев.