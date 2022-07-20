Путин может использовать ядерный шантаж, чтобы остановить украинское контрнаступление — ISW 20 июля, 06:51 Кремлевский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Kremlin via REUTERS)

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) сообщают, что российский диктатор Владимир Путин может использовать ядерный шантаж, чтобы остановить контрнаступление ВСУ.



Аналитики считают, что диктатор хочет быстрее провести аннексию захваченных украинских территорий и далее ссылаться на российскую доктрину, которая разрешает «применение ядерного оружия для защиты территории РФ».

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«Путин может полагать, что угроза ядерным оружием или его применение восстановят сдерживание России. В таком случае у Украины и ее западных партнеров существенно сокращаются временные рамки проведения контрнаступления до того, как Кремль аннексирует оккупированную территорию», — сообщают аналитики.

Ранее координатор Совета по национальной безопасности США и стратегических коммуникаций Джон Кирби заявил, что в Белом доме располагают данными о том, что российские оккупанты готовятся к аннексии территорий Украины, которые они захватили после 24 февраля.

Он отметил, что власти РФ хотят повторить те же схемы с псевдореферендумами, которые они использовали в 2014 году.

23 июня Центр национального сопротивления, созданный Силами спецопераций ВСУ, сообщил, что российские оккупанты планируют провести псевдореферендум о создании «республик» на временно захваченных территориях в Херсонской и Запорожской областях 11 сентября.



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