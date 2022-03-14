Советник главы МВД: Недопуск гуманитарной помощи в Мариуполь — личное указание Путина 14 марта, 13:11 Цей матеріал також доступний українською Как заявили в МВД, Путин лично распорядился не пускать гуманитарные грузы в Мариуполь (Фото:Azov Mariupol/Handout via REUTERS)

Советник главы МВД Вадим Денисенко заявил, что Владимир Путин лично распорядился не пускать гуманитарные грузы в Мариуполь.

По его словам, сейчас в Мариуполе самая сложная ситуация.

«Это наша боль, наше горе. И мы должны понимать, что это личное указание Путина не допускать гуманитарного коридора. Другого ответа на вопрос: почему так происходит в Мариуполе- нет. К сожалению, это личное указание президента РФ», — отметил Денисенко.

Слушайте подкаст на эту тему

Накануне президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что попытки доставить гуманитарный груз в осажденный российскими оккупантами Мариуполь будут продолжаться.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.