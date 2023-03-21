Путин кусает губы и смотрит в пол. Эксперт по невербальной коммуникации проанализировал встречу Си Цзиньпина с кремлевским диктатором 21 марта, 17:16 Эксклюзив NV Си Цзиньпин и Владимир Путин на встрече в Кремле, 20 марта 2023 года (Фото:Russian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин принял китайского лидера Си Цзиньпина в Кремле.

В соцсетях насмехаются над Путиным за пресмыкание перед главой КНР, а еще — обсуждают очередное странное поведение диктатора — хватался рукой за стул и крутил ногами.

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Это после того, как заметили, что в оккупированном Крыму военный преступник сильно хромал.

Эксперт по невербальной коммуникации Валентин Ким в эфире Radio NV проанализировал поведение диктатора, а также Си Цзиньпина.

Лидер Китая Си Цзиньпин и российский диктатор Владимир Путин во время встречи в Кремле, 20 марта 2023 года / Фото: Sputnik/Sergei Karpukhin/Pool via REUTERS

— Снова встреча Путина с кем-то вызывает у него слишком много каких-то странных движений — дерганий, похлопываний. Кажется, что даже активнее, чем во всех предыдущих случаях. Что это происходило с ним во время встречи с Си Цзиньпином?

— Следует отметить, что именно происходило. Путину в целом очень свойственно последние несколько лет постоянно крутить ногами, уже все обратили на это внимание. Я тоже не раз задумывался, что же такое с ним происходит, почему так происходит.

Самое простое объяснение, мне кажется, заключается в том, что Путин на таких встречах вынужден носить обувь на высоком каблуке. И в этих скрытых каблуках, вероятно, ему очень неудобно, он устает, и именно это вызывает такие движения.