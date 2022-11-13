«Путин идет по пути Януковича». Доверие патриотического меньшинства к Кремлю падает, идет поиск других героев — интервью с Александром Мартыненко 13 ноября, 15:07 Эксклюзив НВ Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Aleksey Nikolskyi/Kremlin via REUTERS)

После поражения на правобережье Херсонской области доверие патриотического меньшинства россиян к Кремлю падает, убежден генеральный директор Интерфакс-Украина Александр Мартыненко.

И это, считает он, становится проблемой для диктатора Владимира Путина и его окружения.

На этом фоне в РФ заявляют о готовности к переговорам. Какими они могут быть и когда Мартыненко рассказал в интервью Радио НВ.

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— В России раздаются неоднозначные намеки на то, что они готовы к переговорам после того, как их войска отошли с правого берега Днепра в Херсонской области. Если бы гипотетически Украина сказала «хорошо, садимся за стол переговоров», чтобы они могли предложить?

— Об этом были намеки. Говорилось, что Украина признает принадлежность четырех областей, где были проведены так называемые референдумы — Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская. Собственно, и все. Несмотря на все разговоры о «денацификации», «демилитаризации» и прочее, Россию сейчас интересует только этот единственный пункт.

После этого они бы сказали, что «теперь выстраиваем какие-то отношения, пусть остается режим, но в НАТО желательно не вступать».

Это же классическая территориальная война, война захвата, а не война о том, что они говорили людям о разных «нацистах», «фашистах» и так далее.

Но мы прекрасно понимаем (этого не будет, конечно): если бы Украина признала эти территории, через три-четыре месяца война бы снова началась и речь шла бы уже о других территориях — об Одесской области, Днепропетровской, и других.

То есть для России это промежуточный результат, который им нужен для того, чтобы показать, что у них все нормально, но потом пошло бы все дальше, потому что цель — захват всей Украины — никуда не делась.

— Насколько большой удар был нанесен путинскому режиму?

— Думаю, что для подавляющего большинства людей (если бы нам не хотелось, чтобы они все отчаялись и пошли снимать Путина) на самом деле это большого значения не имеет. Люди, жившие в России десятки лет без русского Херсона, спокойно живут без русского Херсона и дальше. То же касается и Запорожской области.

Это имеет значение для тех так называемых политических элит, которые находятся в процессе войны, вовлечены в нее. Условное суперпатриотическое меньшинство. Это меньшинство, оно активное, но их не так много, как бы им хотелось.