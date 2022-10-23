«Мобилизированные могут прикрывать отступление». Путин и военные еще не согласовали, как поступят с Херсоном — Попович 23 октября, 12:47 Эксклюзив НВ Херсон (Фото:Колыхаев Игорь/Facebook)

Военно-политическое руководство России еще не согласовало, как действовать оккупантам в Херсонской области, считает военный обозреватель Денис Попович.

«В военно-политическом ведомстве РФ сейчас, как можно судить, продолжаются определенные дискуссии о том, нужно ли оборонять Херсонскую область или нужно ее покидать. Мы знаем, что [кремлевский диктатор Владимир] Путин настаивает на том, чтобы Херсон оборонять. А военное руководство хочет, чтобы из Херсона отступили, то есть покинуть правобережье», — отметил Попович в эфире Радио НВ.

Видео дня

В то же время, добавил обозреватель, происходит укрепление российских войск, обороняющихся на этих рубежах.

«Все равно на позиции перед Херсоном перебрасываются войска. В основном это мобилизованные. Могу сделать вывод: если действительно решение об отступлении из Херсона принято, то мобилизованные могут прикрывать это отступление. Элитные войска они оттащат куда-нибудь, на переформирование отдадут, чтобы использовать их на других участках фронта. А мобилизованных они могут оставить, чтобы защищать правобережье. Это один из вариантов развития событий», – добавил Попович.