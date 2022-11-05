«Классический чемодан без ручки». Когда и как Путин будет вынужден покинуть Херсон — прогноз Яковины 5 ноября, 14:59 Эксклюзив НВ Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Международный обозреватель Иван Яковина в эфире Радио НВ объяснил, почему диктатор Владимир Путин будет вынужден сдать Херсон и как скоро єто может случиться.

Россияне, совершенно очевидно, «сматывают удочки» из Херсона. Идет подготовка к сдаче этого города, я в этом практически уверен. Не могу сказать, что на 100%, но на 90% уверен.

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Почему? Потому что вывозят население. Путин лично заявил, что «давайте, уезжайте оттуда». Тех, кто не выезжает, вывозят насильно. Воруют картины из картинных галерей, из музеев вывозят экспонаты, памятники вывозят, даже могилу князя Потемкина выпотрошили, что в очередной раз доказывает: вывезли сначала мертвых, потом — живых, потому что для Путина мертвые, подземное, нижнее важнее, чем живые.

Я еще в мае-июне говорил, что при условии поставок HIMARSов в Украину удержать город Херсон российская армия не сможет. Так и получается. HIMARSы обстреливают переправы, ничего переправить через Днепр нормально не получается. Получается либо очень тяжело, либо с большими потерями, либо вообще никак Поэтому я и сейчас думаю, что удержать Херсон российская армия не сумеет, даже если напихают в город 100 тыс. «мобиков», потому что их, опять же, нужно как-то снабжать через реку. То есть, чем больше будет людей в Херсоне, тем сложнее будет снабжать этот Херсон.

А зимой это будет еще сложнее. Если будет небольшой лед на Днепре (а там он может быть, хоть и не гарантировано), то корабли ходить не будут по такому маленькому льду. А ледокол ты туда не притащишь, потому что, а где ты его возьмешь. И возить понтонными, паромными переправами не получится. Короче говоря: полностью остановится снабжение. Может быть, только по трубе будет идти топливо туда.

Для России Херсон — это прям классический чемодан без ручки: очень жалко бросить, но тащить абсолютно невозможно.

Поэтому вот что я думаю. Путину сейчас очень нужно перемирие. Он сейчас, думаю, будет выводить войска оттуда, где эти войска очень тяжело держать, и попытается выбить с удобных мест украинцев. Если не получится, скорее всего, до зимы российские войска отойдут вглубь территории — туда, где им самим удобно будет зимовать.

Но из Херсона, скорее всего, будут выведены войска, после чего Путин скажет: «Я объявляю перемирие в одностороннем порядке». То есть Россия прекращает все боевые действия, будет отбиваться, но сама наступать не будет. И предлагает начать Украине всеобъемлющие переговоры о постоянном завершении конфликта. Скажут: «Мы готовы к компромиссам! Ждем мира и только мира! И, в качестве жеста доброй воли (театральная пауза), мы даже уходим из Херсона, хотя с политической точки зрения, это наша территория. Нам трудно, но ради того, чтобы заключить мир, мы даже на такие жертвы идем».

К началу саммита G20 на Бали Путин хочет выглядеть максимально миролюбивым и готовым на любые (даже самые тяжелые для себя) компромиссы. Он хочет показать Индии, Китаю, Турции и всему коллективному Востоку, что вообще на все готов, Херсон даже оставил «лишь бы договориться с этими украинцами, а они со мной даже говорить не хотят».

Все мы понимаем, что дело, конечно, не в миролюбии Путина, внезапно прорезавшемся, а исключительно в том, что ему нужна передышка и самое важное — ему нужно показать своим партнерам на Востоке то, что он хочет мира, что он готов этот мир заключить, потому что иначе… Они ему сказали: «Если не будет перемирия, если война будет продолжаться, нам надоело, что только мы страдаем из-за этого, будешь страдать и ты. Мы против тебя введем такие санкции, что тебе, падло, мало не покажется».

Путин такого рода обращение с собой очень хорошо понимает. Вот когда Запад ему говорит, что «проявит озабоченность», он над этим смеется. А когда ему нож к горлу, он на это моментально реагирует, он очень хорошо понимает подобного рода разговоры. Поэтому он и готов сейчас и от Херсона отказаться, лишь бы его Турция, Индия и Китай не ругали.

Я сейчас процентов на 90 уверен, что к началу саммита на Бали, к середине ноября, Владимир Путин, российские войска либо оставят все правобережье Херсонской области, либо его значительную часть. Скорее всего, уйдут даже из Херсона. Либо объявят о том, что готовы уйти из Херсона, если Украина будет готова пойти на какие-то мирные переговоры.

Думаю, что так оно будет, потому что иного выхода для Путина, честно говоря, я не вижу. Процентов 10 оставим на сатанинское безумие.