«Лишь бы не оказаться в тюрьме». Почему россиянам все равно, кто ими будет руководить — Путин или его дочь, — начальник штаба РДК
«Победобесие» на военном параде в Москве (Фото: REUTERS/Максим Шеметов)
Руководитель российских добровольцев, воюющих за ВСУ, рассказал NV, как обычные россияне относятся к Кремлю и к войне и почему среди них не стоит искать невинных жертв пропаганды.
Ответственность за развязанную Кремлем войну против Украины несет все российское общество, независимо от уровня вовлеченности в нее отдельных граждан.
Такое мнение в интервью NV высказал офицер с позывным Фортуна, начальник штаба Русского добровольческого корпуса (РДК) — подразделения граждан РФ, воюющих на стороне ВСУ.