«Победобесие» на военном параде в Москве (Фото: REUTERS/Максим Шеметов)

Руководитель российских добровольцев, воюющих за ВСУ, рассказал NV, как обычные россияне относятся к Кремлю и к войне и почему среди них не стоит искать невинных жертв пропаганды.

Ответственность за развязанную Кремлем войну против Украины несет все российское общество, независимо от уровня вовлеченности в нее отдельных граждан.

Такое мнение в интервью NV высказал офицер с позывным Фортуна, начальник штаба Русского добровольческого корпуса (РДК) — подразделения граждан РФ, воюющих на стороне ВСУ.