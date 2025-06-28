«Лишь бы не оказаться в тюрьме». Почему россиянам все равно, кто ими будет руководить — Путин или его дочь, — начальник штаба РДК

28 июня, 08:35
«Победобесие» на военном параде в Москве (Фото: REUTERS/Максим Шеметов)

Автор: Максим Бутченко

Руководитель российских добровольцев, воюющих за ВСУ, рассказал NV, как обычные россияне относятся к Кремлю и к войне и почему среди них не стоит искать невинных жертв пропаганды.

Ответственность за развязанную Кремлем войну против Украины несет все российское общество, независимо от уровня вовлеченности в нее отдельных граждан.

Такое мнение в интервью NV высказал офицер с позывным Фортуна, начальник штаба Русского добровольческого корпуса (РДК) — подразделения граждан РФ, воюющих на стороне ВСУ.

Теги:   РДК Владимир Путин Россия

Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

