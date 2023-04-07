О чем Путин уговаривал Лукашенко и для чего в районе Авдеевки оккупанты формируют новый тип «штурмовых рот Z» — анализ ISW 7 апреля, 12:21 Лукашенко и Путин в Москве, 6 апреля 2023 (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Новая встреча двух диктаторов в Москве — переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко — стала для Кремля возможностью усилить экономический контроль над Беларусью. Тем временем на фронте оккупанты формируют новый тип штурмовых рот.

Об этом идет речь в новой сводке американского Института изучения войны.

В ходе встречи с Александром Лукашенко в Москве 5-6 апреля российский диктатор Владимир Путин, вероятно, сосредоточился на укреплении экономического контроля РФ над Беларусью. 5 апреля Путин и Лукашенко провели встречу тет-а-тет, а 6 апреля приняли участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства, на котором обсуждали вопросы интеграции Беларуси в это межгосударственное формирование - в сферах безопасности, экономики, обороны, культуры и гуманитарной сферы. Путин заявил, что российские и белорусские чиновники выполнили 74% из 28 ранее согласованных союзных программ. По словам диктатора, официальные лица России и Беларуси продолжают процесс создания общего рынка нефти и газа и работают над разработкой соглашения о формировании единого рынка электроэнергии.

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Аналитики ISW предполагают, что Кремль, по всей вероятности, продолжает свои многолетние усилия, чтобы поглотить элементы военно-промышленного комплекса Беларуси. Кроме того, Минск и Москва, вероятно, используют экономическую интеграцию в рамках Союзного государства, чтобы усилить свои попытки уклониться от международных санкций. Путин и Лукашенко также подчеркивали укрепление экономического сотрудничества, чтобы поддержать их текущую информационную кампанию, которая призвана заверить российскую и белорусскую общественность, что санкционный режим Запада якобы не будет иметь долгосрочных последствий для обеих стран (что является ложью, напоминают в Институте).

О вопросах двусторонней "безопасности", которые Путин и Лукашенко также обсуждали во время встречи тет-а-тет и на заседании Высшего госсовета, было обнародовано мало конкретных деталей. Известно, что диктаторы объявили о начале работы над «концепцией безопасности» Союзного государства, но не рассказали о том, что будет включать такой общий документ безопасности. Лукашенко заявил, что единая российско-белорусская региональная система противовоздушной обороны уже работает, вероятно, имея в виду недавнее размещение в Беларуси российских ЗРК С-400. При этом спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Лукашенко и Путин не обсуждали размещение российского стратегического ядерного оружия после заявления Путина 25 марта о том, что Россия разместит такое оружие в Беларуси.

В контексте событий на фронте ISW обращает внимание на информацию о том, что российские командиры создают специализированные ротные подразделения на передовой для ведения боевых действий в городах, чтобы усилить сниженную боеспособность большинства российских подразделений. Один из украинских офицеров запаса 6 апреля обнародовал в Твиттер захваченный документ, в котором подробно описывается набор личного состава для формирования новых «штурмовых рот Z» в составе подразделений 8-й общевойсковой армии РФ (Южный военный округ ВС России) и 1-го армейского корпуса (формирования боевиков «ДНР»).

Из этого документа следует, что каждая такая «штурмовая рота Z» создается вне структуры обычных армейских подразделений и, очевидно, формируется из новонабранных резервистов. Затем такие роты, вероятно, присоединяют к существующим российским полкам и бригадам — вместо того, чтобы предоставлять дополнительные средства или дополнительную специализированную подготовку существующим фронтовым ротам. Пока непонятно, как эти «штурмовые роты» вписываются в российские структуры на уровне батальонов и выше, и почему российские подразделения формируют новые роты, продолжая разрушать доктринальные структуры собственных подразделений (что свойственно армии РФ с начала вторжения в Украину, напоминают в ISW). Каждая рота, как свидетельствует документ, состоит из 100 человек, разбитых на:

четыре отряда захвата ( по 10 человек),

по 10 человек), четыре отряда огневой поддержки ( по 10 человек),

по 10 человек), командное подразделение роты из 2 человек,

саперную группу из 5 человек,

разведывательную группу из 8 человек,

группу медицинской эвакуации из 3 человек

экипаж БПЛА из 2 человек.

Предполагается, что «штурмовые роты Z» предназначены для ведения боевых действий в городах или сложных географических районах с целью захвата важных и стратегических объектов, таких как опорные пункты, командные пункты и узлы связи. По данным украинского офицера запаса, обнародовавшего документ, личный состав этих рот проходит 10-15 дней подготовки.



ISW ожидает, что такие штурмовые роты будут развернуты в основном на участке фронта Авдеевка — Донецк, где подразделения Южного военного округа армии РФ активно ведут непрерывные, но в основном безрезультатные наступательные операции. Ранее ISW наблюдала за активным привлечением боевиков «ДНР», в составе которых предусмотрено формирование «рот Z», по всей линии фронта между Авдеевкой и Донецком, и отмечала, что 150-я мотострелковая дивизия была особенно активна в Марьинке, на юго-западной окраине Донецка. Российские наступательные операции вдоль этой линии фронта остаются преимущественно неудачными и приносят оккупантам разве что тактическое продвижение в этом районе, напоминают аналитики. Путем создания «штурмовых рот Z» военное командование РФ, вероятно, стремится закрепить незначительный тактический успех и поддержать дальнейшие наступательные операции и новые завоевания. Однако эксперты ISW считают маловероятным, что использование таких формирований существенно поможет российским силам в этом районе или обеспечит оккупантам значительный наступательный перелом на передовой. Аналитики напоминают, что этому помешают уже истрепанные структуры других ситуативных российских подразделений, их деградация и низкий моральный дух среди боевиков «ДНР» в этом районе Донбасса.

Тем временем Китай продолжает приуменьшать свою поддержку России и демонстрировать, что задекларированное «безграничное» партнерство Пекина и Москвы имеет свои пределы, а также что Пекин не будет по-настоящему нейтральным арбитром в войне. Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с президентом Китая Си Цзиньпином в Пекине 6 апреля и призвал Си «привести Россию в сознание» и «вернуть всех за стол переговоров». Си Цзиньпин заявил, что Китай "выступает за мирные переговоры и ищет политическое решение", не вдаваясь в существенные детали этого процесса и не озвучивая обвинений в адрес любой из сторон. Такие двузначные комментарии лидера КНР не свидетельствуют о серьезных намерениях Пекина открыто давить на Россию, чтобы она прекратила вторжение в Украину, как это было бы необходимо для серьезных мирных переговоров. С другой стороны, позиция Китая, вероятно, является источником разочарования для Владимира Путина, потому что Китай формально сохраняет нейтральную позицию, продолжает собственные переговоры с западными лидерами, а также отказывается напрямую осуждать Запад и минимизирует масштаб отношений с Россией в своей риторике.

Другие выводы аналитиков ISW за прошедшие сутки:

во время визита в Москву Лукашенко выступил с шаблонной риторикой, указывающей на то, что он не намерен вовлекать Беларусь в прямые военные действия на стороне России;



российские войска вели ограниченные атаки на линии Купянск-Сватово-Кременная;



оккупанты продолжают атаки в районе Бахмута и вдоль линии Авдеевка - Донецк;

по оценке Украины, войска РФ способны поддерживать высокий темп артиллерийского огня на приоритетных участках фронта за счет других участков;

российские войска, возможно, вывели технику из оккупированного Крыма для передислокации в другое место на юге Украины из-за опасений украинского контрнаступления;

Владимир Путин провел встречи с оккупационными марионетками Кремля тет-а-тет.

Карты боевых действий: бои в Бахмуте, на Донбассе, в Запорожской, Харьковской, Херсонской областях

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW