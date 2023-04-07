О чем Путин уговаривал Лукашенко и для чего в районе Авдеевки оккупанты формируют новый тип «штурмовых рот Z» — анализ ISW

7 апреля, 12:21
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Лукашенко и Путин в Москве, 6 апреля 2023 (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Лукашенко и Путин в Москве, 6 апреля 2023 (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Новая встреча двух диктаторов в Москве — переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко — стала для Кремля возможностью усилить экономический контроль над Беларусью. Тем временем на фронте оккупанты формируют новый тип штурмовых рот.

Об этом идет речь в новой сводке американского Института изучения войны.

В ходе встречи с Александром Лукашенко в Москве 5-6 апреля российский диктатор Владимир Путин, вероятно, сосредоточился на укреплении экономического контроля РФ над Беларусью. 5 апреля Путин и Лукашенко провели встречу тет-а-тет, а 6 апреля приняли участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства, на котором обсуждали вопросы интеграции Беларуси в это межгосударственное формирование - в сферах безопасности, экономики, обороны, культуры и гуманитарной сферы. Путин заявил, что российские и белорусские чиновники выполнили 74% из 28 ранее согласованных союзных программ. По словам диктатора, официальные лица России и Беларуси продолжают процесс создания общего рынка нефти и газа и работают над разработкой соглашения о формировании единого рынка электроэнергии.

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Аналитики ISW предполагают, что Кремль, по всей вероятности, продолжает свои многолетние усилия, чтобы поглотить элементы военно-промышленного комплекса Беларуси. Кроме того, Минск и Москва, вероятно, используют экономическую интеграцию в рамках Союзного государства, чтобы усилить свои попытки уклониться от международных санкций. Путин и Лукашенко также подчеркивали укрепление экономического сотрудничества, чтобы поддержать их текущую информационную кампанию, которая призвана заверить российскую и белорусскую общественность, что санкционный режим Запада якобы не будет иметь долгосрочных последствий для обеих стран (что является ложью, напоминают в Институте).

О вопросах двусторонней "безопасности", которые Путин и Лукашенко также обсуждали во время встречи тет-а-тет и на заседании Высшего госсовета, было обнародовано мало конкретных деталей. Известно, что диктаторы объявили о начале работы над «концепцией безопасности» Союзного государства, но не рассказали о том, что будет включать такой общий документ безопасности. Лукашенко заявил, что единая российско-белорусская региональная система противовоздушной обороны уже работает, вероятно, имея в виду недавнее размещение в Беларуси российских ЗРК С-400. При этом спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Лукашенко и Путин не обсуждали размещение российского стратегического ядерного оружия после заявления Путина 25 марта о том, что Россия разместит такое оружие в Беларуси.

В контексте событий на фронте ISW обращает внимание на информацию о том, что российские командиры создают специализированные ротные подразделения на передовой для ведения боевых действий в городах, чтобы усилить сниженную боеспособность большинства российских подразделений. Один из украинских офицеров запаса 6 апреля обнародовал в Твиттер захваченный документ, в котором подробно описывается набор личного состава для формирования новых «штурмовых рот Z» в составе подразделений 8-й общевойсковой армии РФ (Южный военный округ ВС России) и 1-го армейского корпуса (формирования боевиков «ДНР»).

https://twitter.com/Tatarigami_UA/status/1643832673872363520

Из этого документа следует, что каждая такая «штурмовая рота Z» создается вне структуры обычных армейских подразделений и, очевидно, формируется из новонабранных резервистов. Затем такие роты, вероятно, присоединяют к существующим российским полкам и бригадам — вместо того, чтобы предоставлять дополнительные средства или дополнительную специализированную подготовку существующим фронтовым ротам. Пока непонятно, как эти «штурмовые роты» вписываются в российские структуры на уровне батальонов и выше, и почему российские подразделения формируют новые роты, продолжая разрушать доктринальные структуры собственных подразделений (что свойственно армии РФ с начала вторжения в Украину, напоминают в ISW). Каждая рота, как свидетельствует документ, состоит из 100 человек, разбитых на:

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  • четыре отряда захвата (по 10 человек),
  • четыре отряда огневой поддержки (по 10 человек),
  • командное подразделение роты из 2 человек,
  • саперную группу из 5 человек,
  • разведывательную группу из 8 человек,
  • группу медицинской эвакуации из 3 человек
  • экипаж БПЛА из 2 человек.

Предполагается, что «штурмовые роты Z» предназначены для ведения боевых действий в городах или сложных географических районах с целью захвата важных и стратегических объектов, таких как опорные пункты, командные пункты и узлы связи. По данным украинского офицера запаса, обнародовавшего документ, личный состав этих рот проходит 10-15 дней подготовки.

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ISW ожидает, что такие штурмовые роты будут развернуты в основном на участке фронта Авдеевка — Донецк, где подразделения Южного военного округа армии РФ активно ведут непрерывные, но в основном безрезультатные наступательные операции. Ранее ISW наблюдала за активным привлечением боевиков «ДНР», в составе которых предусмотрено формирование «рот Z», по всей линии фронта между Авдеевкой и Донецком, и отмечала, что 150-я мотострелковая дивизия была особенно активна в Марьинке, на юго-западной окраине Донецка. Российские наступательные операции вдоль этой линии фронта остаются преимущественно неудачными и приносят оккупантам разве что тактическое продвижение в этом районе, напоминают аналитики. Путем создания «штурмовых рот Z» военное командование РФ, вероятно, стремится закрепить незначительный тактический успех и поддержать дальнейшие наступательные операции и новые завоевания. Однако эксперты ISW считают маловероятным, что использование таких формирований существенно поможет российским силам в этом районе или обеспечит оккупантам значительный наступательный перелом на передовой. Аналитики напоминают, что этому помешают уже истрепанные структуры других ситуативных российских подразделений, их деградация и низкий моральный дух среди боевиков «ДНР» в этом районе Донбасса.

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Тем временем Китай продолжает приуменьшать свою поддержку России и демонстрировать, что задекларированное «безграничное» партнерство Пекина и Москвы имеет свои пределы, а также что Пекин не будет по-настоящему нейтральным арбитром в войне. Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с президентом Китая Си Цзиньпином в Пекине 6 апреля и призвал Си «привести Россию в сознание» и «вернуть всех за стол переговоров». Си Цзиньпин заявил, что Китай "выступает за мирные переговоры и ищет политическое решение", не вдаваясь в существенные детали этого процесса и не озвучивая обвинений в адрес любой из сторон. Такие двузначные комментарии лидера КНР не свидетельствуют о серьезных намерениях Пекина открыто давить на Россию, чтобы она прекратила вторжение в Украину, как это было бы необходимо для серьезных мирных переговоров. С другой стороны, позиция Китая, вероятно, является источником разочарования для Владимира Путина, потому что Китай формально сохраняет нейтральную позицию, продолжает собственные переговоры с западными лидерами, а также отказывается напрямую осуждать Запад и минимизирует масштаб отношений с Россией в своей риторике.

Другие выводы аналитиков ISW за прошедшие сутки:

  • во время визита в Москву Лукашенко выступил с шаблонной риторикой, указывающей на то, что он не намерен вовлекать Беларусь в прямые военные действия на стороне России;
  • российские войска вели ограниченные атаки на линии Купянск-Сватово-Кременная;
  • оккупанты продолжают атаки в районе Бахмута и вдоль линии Авдеевка - Донецк;
  • по оценке Украины, войска РФ способны поддерживать высокий темп артиллерийского огня на приоритетных участках фронта за счет других участков;
  • российские войска, возможно, вывели технику из оккупированного Крыма для передислокации в другое место на юге Украины из-за опасений украинского контрнаступления;
  • Владимир Путин провел встречи с оккупационными марионетками Кремля тет-а-тет.

Карты боевых действий: бои в Бахмуте, на Донбассе, в Запорожской, Харьковской, Херсонской областях

Инфографика: ISW
Инфографика: ISW
Инфографика: ISW
Инфографика: ISW
Инфографика: ISW
Инфографика: ISW
Редактор: Инна Семенова

Теги:   Донбасс Владимир Путин Александр Лукашенко Авдеевка Карта боя Армия России Карта военных действий Российская армия Война России против Украины

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