Эрдоган провел переговоры с Путиным

27 апреля, 18:05
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Эрдоган на встрече с Путиным в Узбекистане в сентябре (Фото:Sputnik/Alexander Demyanchuk/Pool via Reuters/File Photo)

Эрдоган на встрече с Путиным в Узбекистане в сентябре (Фото:Sputnik/Alexander Demyanchuk/Pool via Reuters/File Photo)

В четверг, 27 апреля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает TRT.

Турецкая сторона сообщила, чтобы обсуждены отношения с РФ.

«В ходе разговора были обсуждены турецко-российские отношения и региональные вопросы. Президент Эрдоган поблагодарил Путина за его вклад в строительство АЭС Аккую, где сегодня состоится первая церемония доставки ядерного топлива», — говорится в сообщении.

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Также во время разговора обсуждалась война РФ против Украины и вопрос «зернового соглашения».

«Президент Эрдоган заявил, что новые инициативы по „зерновому соглашению“ могут быть проработаны через предложенную рабочую группу», — пишет TRT.

Ранее представитель президента Турции Ибрагим Калин предложил «остановить кровопролитие» в Украине и вести переговоры пять лет.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Россия Владимир Путин Турция Российская агрессия Реджеп Тайип Эрдоган Переговоры с Россией Война России против Украины

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