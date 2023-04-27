Эрдоган провел переговоры с Путиным
Эрдоган на встрече с Путиным в Узбекистане в сентябре (Фото:Sputnik/Alexander Demyanchuk/Pool via Reuters/File Photo)
В четверг, 27 апреля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.
Об этом сообщает TRT.
Турецкая сторона сообщила, чтобы обсуждены отношения с РФ.
«В ходе разговора были обсуждены турецко-российские отношения и региональные вопросы. Президент Эрдоган поблагодарил Путина за его вклад в строительство АЭС Аккую, где сегодня состоится первая церемония доставки ядерного топлива», — говорится в сообщении.
Также во время разговора обсуждалась война РФ против Украины и вопрос «зернового соглашения».
«Президент Эрдоган заявил, что новые инициативы по „зерновому соглашению“ могут быть проработаны через предложенную рабочую группу», — пишет TRT.
Ранее представитель президента Турции Ибрагим Калин предложил «остановить кровопролитие» в Украине и вести переговоры пять лет.