Путин готовится к большой и длительной войне в Украине — директор Центра Карнеги 31 июля, 15:51 Диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Александр Казаков/Кремль через REUTERS)

Изменения, которые были внесены в закон о мобилизации в России, могут свидетельствовать о том, что российский диктатор Владимир Путин готовится к большей и длительной войне, пишет в колонке для Financial Times директор российского Центра Карнеги в Берлине Александр Габуев.

«Законодательство, которое позволяет Кремлю посылать на войну еще сотни тысяч людей, свидетельствует о печальной правде: Владимир Путин не ищет выхода из своей катастрофической войны в Украине, а готовится к еще большей войне», — отмечает Габуев.

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По новому законодательству РФ, правительство может присылать повестки такому количеству мужчин, какому пожелает. Возраст для обязательной службы увеличен с 27 до 30 лет. Также как только получатель повестки получит электронное призывное сообщение, то границы России для него будут сразу закрыты.

Габуев отметил, что несмотря на давление санкций, постепенное отвоевание оккупированных территорий Силами обороны Украины и конфликт в российской военной верхушке, Кремль считает, что может продолжать длительную войну.

Кремль сохраняет свой военный бюджет благодаря прибыли от продажи энергоносителей за прошлый год и гибкости российских экспортеров, которые нашли новых клиентов в Китае, пишет аналитик.

По мнению Габуева, если давление на бюджет России усилится, российский центральный банк может принять решение о девальвации рубля. Такие действия могут облегчить выплаты солдатам, сотрудникам оборонной промышленности и спецслужбам. А также это поможет удерживать российскую элиту и общественность под давлением и позволит Путину сохранять свой политический курс.

Аналитик считает, что сейчас главной задачей для России является возможность мобилизовать как можно больше людей, вооружить их, обучить и отправить воевать.

«Эти шаги вместе с масштабными государственными инвестициями в расширение производства оружия должны помочь Путину создать большую и лучше оснащенную армию», — добавил директор Центра Карнеги.

Он считает, что параллельная тактика, которую использует Кремль, заключается в подавлении экономики Украины с целью лишить Киев всех источников поступлений, поскольку украинский бюджет зависит от жизнеобеспечения западных союзников.

По словам аналитика, именно поэтому Москва вышла из «зерновой сделки» и нанесла массированные авиаудары по портам, чтобы уничтожить возможность восстановления соглашения.

«Кремль надеется, что быстрое восстановление российской армии и постепенное уничтожение украинской экономики и вооруженных сил приведет к росту разочарования Запада и снижению материальной поддержки Киева», — пишет автор колонки.

А чтобы ускорить этот процесс и сломать волю Запада, Россия угрожает эскалацией, включая распространение конфликта на территорию НАТО через боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси.

Аналитик подытожил, что пока Путин будет оставаться у власти, то Россия будет направлять все свои ресурсы на идею об уничтожении и полной оккупации Украины.