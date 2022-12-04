«Путин — главный русофоб и агент Запада». Диктатор делает всё, чтобы развалить армию РФ — интервью с офицером Армии обороны Израиля 4 декабря, 08:47 Эксклюзив НВ Воины 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола (Фото:Оперативное командование Запад / Facebook)

Глядя на то, как диктатор Владимир Путин отправляет россиян в «мясорубку» на фронт, офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин сделал полушуточный вывод, что глава Кремля — главный русофоб и агент Запада.

По словам военного эксперта, Путин делает всё для того, чтобы развалить российскую армию.

Как Россия уничтожает собственных граждан на войне с Украиной, может ли ВСУ форсировать Днепр на юге, а также о том, готова ли Беларусь к нападению, Левин рассказал в интервью Радио НВ.

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— В медийном пространстве все чаще появляется слово Сталинград. С одной стороны, мы видели заявления министра иностранных дел России Лаврова, который сказал, что Херсон Россия обстреливает, несмотря на то, что считает своим, потому что так в Сталинграде было. И мы можем говорить о том, что для российских оккупантов Сталинградом становится Бахмут. Это такая символическая политическая задача для российского военного руководства захватить Бахмут. Могут ли они сейчас позволить себе Сталинград?

— Я по-другому отвечу. Понятное дело, что это глупость, но действительно похоже очень, что Путин, по-моему, самый главный русофоб и агент Запада.

Казалось бы, вы объявили мобилизацию, у вас сотни тысяч человек, оставьте территории, отойдите хоть к Крыму, стабилизируйте фронт и посвятите все эти долгие месяцы для подготовки этих людей. Казалось бы, не нужно даже быть военным экспертом, чтобы такие вещи понимать. Это очень фундаментальные вещи для той ситуации, в которой они оказались. Нет, они просто сжигают людей, под тем же Бахмутом закидывают в «мясорубку».

Какой Сталинград? Это мясорубка. Они перемалывают просто там тысячи. При этом никакого стратегического значения город [Бахмут] не имеет. Украина, понятно, почему удерживает его. Как раз для Украины это очень хорошая возможность перемалывать их порядки.

Наступление под Бахмутом было бы логичным и оправданным, с военной точки зрения, если бы они удерживали Изюм, то есть это как молот над наковальней. Эта группировка нависала над Славянском и Краматорском, но нет, этого всего уже нет.

Отойдите, стабилизируйте линию, зачем вы сжигаете тысячи людей? А они сжигают. Получается, мобилизация не для того была организована, чтобы стабилизировать как-то ситуацию и создать плюс-минус боеспособное войско, а для того, чтобы перемолоть этих людей там.

— За ноябрь было уничтожено рекордное число — 17 000 — российских оккупантов. Это следствие вот той политики, о которой вы только что говорили?

— Да, они же продолжают наступать, используя тактику живых волн.

Сейчас Бахмут в СМИ стал как бы вот поводом для заголовков и инфоповодом в целом. Я напомню, они вообще-то наступают там с июля. С июля. А у нас зима.

И у них там успех примерно какой? Почти никакой. То есть на какие-то считанные километры они продвинулись, выдвинувшись к предместью города, за долгие четыре месяца, больше.

— Нечто подобное мы могли видеть под Северодонецком и Лисичанском. Россияне делали все, кидали любые силы для того, чтобы захватить Северодонецк. Есть мнение, что истощение этой российской группировки на том направлении позволило в дальнейшем ВСУ освободить Харьковщину. Соглашаетесь ли вы с таким мнением?

— Да, в том числе, это один из факторов. То есть, я же не просто так сказал, что я не удивлюсь, если Путин окажется агентом Запада и делает все для того, чтобы развалить российскую армию. Он и люди, которых он поставил этой армией управлять. Потому что иногда очень сложно найти какую-то логику и рациональность в этом.

— Камилла Грант, эксперт по обороне, сказала о том, что день войны в Украине — это месяц войны в Афганистане. И мы видели реплики неназванных военных американских чиновников о том, что Украина выпускает очень много снарядов, что складывается впечатление, что ожидают, что им еще больше их будут поставлять. Есть ли что-то тревожное в подобных заявлениях, пока что анонимных?

— Нет, я не делал бы на этом акцент. Пусть заявляют. Много чего заявляют. Заявляли, что Украина оружие продает на «черные рынки». Я до сих пор жду, когда на «черном» рынке появится Хаймарс, который можно купить со скидкой. Но что-то не видно этого. Я бы не обращал внимания на заявление. Естественно, снарядов много тратится. Война такого масштаба несравнима с тем, что было в Афганистане, кстати, и в Ираке. Она, кстати, уже переплюнула по многим показателям (не всем, но многим) ирано-иракскую войну.