«Путин оказался фриком». Военный аналитик Игаль Левин — об оккультности диктатора, теневой армии Кремля и помощи Украине от Израиля

17 июля, 10:41
Эксклюзив НВ
Игаль Левин (Фото:Yasya Miha/Facebook/Игаль Левин)

Игаль Левин (Фото:Yasya Miha/Facebook/Игаль Левин)

Автор: Алексей Тарасов

Военный эксперт и офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин в интервью Радио НВ рассказал, как может помочь Украине его страна, что он думает об оккультности диктатора Владимира Путина и зачем Кремль обзавелся теневой армией.

https://www.youtube.com/watch?v=_H4EfIiqMa8

 — Президент США уже посетил Израиль и встретился с нынешним, временным премьер-министром Яиром Лапидом. Пресса писала, что во время визита Байден попросил Лапида поставить Украине оружие. В финальном коммюнике ничего об этом не говорилось. Что это означает? Нам не стоит ждать от Израиля оружия или возможны какие-то секретные договоренности?

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— Если даже будут переданы какие-нибудь сложные системы (военное оборудование Израиль и так поставляет), наступательное вооружение, это произойдет неофициально. Никто не скажет, что Израиль передал, мы просто увидим это в Украине.

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— Почему неофициально?

— В Индонезии, Филиппинах — где-то там засветились танки Меркава. Это впервые, по-моему, в истории, когда их куда-то продали. Сделка о продаже Меркавы появилась в 2014 году, восемь лет назад. И государство, куда их продали, не разглашалось Израилем.

Это типичный почерк Израиля: он такие вещи делает обычно тихо, не помпезно.

А учитывая ситуацию, что у нас большая горячая война, масштаба Второй мировой войны, то тем более. В Европе последний раз такая война была во времена Второй мировой.

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Мне кажется, что, скорее всего, так и будет. Но я не исключаю вариантов более широкой и открытой поддержки.

Еще все зависит от того, какие политсилы победят. У нас будут выборы…

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