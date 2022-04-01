«Он сознательно бомбит невинных». Украинские матери, вынужденные бежать из-за войны, расскажут своим детям правду о Путине — CNN 1 апреля, 17:05 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Кристина Павлюченко со своей дочерью Аделиной (Фото:Kyung Lah / CNN)

Польское правительство недавно сообщило, что за последний месяц в Польшу прибыло около 2,3 млн беженцев из Украины. По данным министерства здравоохранения Польши, с начала войны в польских больницах родилось не менее 197 украинских детей.

Подавляющее большинство украинских беженцев — это именно женщины и дети, так как почти всем мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет на время действия военного положения выезд из страны запрещен.

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НВ публикует перевод материала CNN об украинских беженках в Польше.

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« Я не хотела уезжать»

Кристина Павлюченко гладит крошечную ручку своей новорожденной Аделины. Она ожидала, что ощутит глубокую радость от того, что впервые станет матерью, но не чувство вины.

«(Это) потому что я уехала», — говорит Павлюченко, задыхаясь от слез, пока ее ребенок, которому всего несколько часов от роду, спит в кроватке рядом с ее больничной койкой в ​​столице Польши, Варшаве.

«Я не хотела уезжать. Я должна была».

24 февраля, когда началось российское вторжение, Павлюченко, которая тогда была на восьмом месяце беременности, проснулась в 6 утра. Сирены воздушной тревоги завыли в ее родном Ивано-Франковске, городе на западе Украины. Первые российские ракеты уже летели.

Павлюченко рассказывает о том, что ее уговаривали бежать в течение следующих 72 часов. Ее муж, по состоянию здоровья не пригодный для службы в украинской армии, уже находился в Польше. Она отчаянно хотела остаться со своими родителями, бабушкой и дедушкой, и большой семьей.

Но все они настаивали: «Едь в Польшу».

Поэтому, скрепя сердце, она начала планировать свой опасный побег из Украины.

«Летят ракеты. Куда они могут попасть в следующий раз, никто не знает», — вспоминает она.

Помня об этом, Павлюченко бросилась собираться. Все, что, по ее мнению, могло понадобиться ее новорожденному ребенку, должно было поместиться в чемодан, который она могла бы перевезти через границу пешком, после того, как ее автобус доедет до границы.

«Я боялась преждевременных родов», — говорит она, вспоминая приезд в Польшу.

Того же испугались польские таможенники, увидев ее. Они быстро вызвали скорую.

Ее доставили в ближайшую больницу, а затем в специализированную больницу Inflancka в Варшаве, где украинских женщин лечит психиатр Магда Датч.

«Это невообразимо. Они часто эвакуируются. Говорят об обстрелах и бомбардировках, о часах, иногда днях, которые они проводят в бункере. Они говорят о том, как выбирались, и о том, как сложно было добраться до границы и выбраться из зоны боевых действий. Для того, кто не видел войны, я не думаю, что возможно представить себе такую ​​боль и такой стресс» — говорит Датч.

По данным министерства здравоохранения Польши, с начала войны в польских больницах родилось не менее 197 украинских детей. Когда она убегала, Павлюченко и не подозревала, что столько других украинок оказались в похожей ситуации. Сама она чувствовала себя совершенно одинокой.

Побег из Бучи

В другом отделении больницы сидит 58-летняя Татьяна Михайлюк, которая также является одной из пациенток Датч. Лежа на больничной койке, Михайлюк рассказывает душераздирающую историю своего побега из города под украинской столицей Киевом. Когда над ее головой пролетела ракета, Михайлюк убежала из дома с внучкой на руках.

Взрывы уже выбили все окна ее многоквартирного дома. Когда она и ее муж выезжали с внуками из Бучи, в часе езды к северу от Киева, что-то взорвалось на левой стороне дороги.

Татьяне Михайлюк удалось убежать из Бучи и добраться до Польши, где у нее диагностировали рак шейки матки / Фото: Kyung Lah / CNN

«Мы все время плакали и молились», — говорит Михайлюк.

Они успели как раз вовремя.

Через два дня российские ракеты разрушили мосты в их пригороде.

Михайлюк пережила атаку дома. Но как только она пересекла польскую границу, у нее началось кровотечение.



Врачи специализированной больницы Inflancka диагностировали у нее рак шейки матки и провели экстренную операцию.

«Для меня это как вторая война, — говорит Михайлюк, — Они (больница) сделали все возможное, чтобы спасти меня. Я очень благодарна им, всей Польше. Я никогда не забуду их доброту и то, что они делают для украинцев».

Она добавляет: «Я благодарна доктору Кристине», еще одной украинской беженке, которая сидит в углу комнаты, пока мы с ней разговариваем.

« Дети невинны. Но он все равно это делает»

Кристина не знает, как описать, как именно мы должны к ней обращаться. Дома, в украинском Львове, она лицензированный гинеколог. Но в Польше ее официальная должность — «секретарь».

«Я помогаю», — объясняет Кристина, попросившая CNN не раскрывать ее фамилию.

24 февраля муж Кристины отправил ей смс-ку: «Собирай вещи и уезжай. Началась война».

Как и многие другие украинки в больнице, она убежала, взяв с собой маленького сына.

Когда она приехала в Варшаву, их приняла полька, приютившая их в своем доме в чужом городе. Полька отвезла ее сына в новый детский сад, где он начал приспосабливаться к жизни в новой стране.

Кристина говорит, что она упала духом от горя и паники. Она поняла, что, если будет просто сидеть в незнакомом доме, это плохо повлияет на ее психическое здоровье, поэтому она подумала о том, чтобы стать волонтером на вокзале, где она могла бы готовить для прибывающих беженцев.

«Когда я взяла себя в руки, то вспомнила, что я врач. Поэтому я пришла сюда (в больницу), чтобы воспользоваться этой возможностью помочь женщинам, которые убежали», — сказала она.

«Женщины потеряны. Женщины в стрессе. Они плачут», — говорит Кристина, объясняя, сколько приезжает украинских женщин.

«Когда я подхожу к ним и начинаю говорить по-украински, это их успокаивает. Я говорю им, что здесь им помогут. И они немного успокаиваются. Они могут обратиться ко мне, если ничего не понимают».

Больница Inflancka, которая специализируется на акушерстве и гинекологии, открыла свои двери для всех украинских женщин. С начала войны здесь вылечили 80 пациенток и родилось 11 украинских детей. В больнице говорят, что беженцы не платят ни за какие медицинские услуги. После выписки послеродовой уход также бесплатный и оплачивается клиниками в Польше. Больница сообщила CNN, что все пациенты поддерживают с ними контакт после выписки из больницы, и, если женщинам негде жить, Варшавский центр поддержки семьи, местная благотворительная организация, предоставляет им жилье.

Кристина благодарна Варшаве за щедрость, но полна ярости из-за того, что президент России Владимир Путин напал на женщин и детей ее страны.

«Он сознательно и целенаправленно бомбардирует детей, которые ни в чем не виноваты. Дети невинны. Но он все равно это делает и делает это сознательно».

Что помогает Кристине и всем врачам больницы Inflancka, так это прибытие самых маленьких спасшихся от войны, таких как Аделина. По их словам, эти новые жизни дают проблеск надежды на будущее.

Но ситуация сложнее для Павлюченко, которая сталкивается со всеми эмоциями из-за материнства и реалиями жизни беженки. Трудно быть счастливой, говорит она, рожая ребенка в чужом месте.

Она надеется однажды показать дочери прекрасную и мирную Украину такой, какой она ее помнит.

Но она не уверена, где вырастет Аделина, будет ли она знать свою большую семью, или даже на каком основном языке она будет говорить.

Одно можно сказать наверняка: Аделина будет знать всю историю того, как и где она появилась на свет.

«Мы расскажем ей все, как было. Она должна знать правду».

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