Путина лечат лучшие западные врачи, поэтому он до сих живет — разведка

23 января, 14:00
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Владимир Путин (Фото:Mikhail Klimentyev/REUTERS)

Владимир Путин (Фото:Mikhail Klimentyev/REUTERS)

В украинской разведке прокомментировали состояние здоровья кремлевского диктатора Владимира Путина, отметив, что им занимаются лучшие западные врачи.

Об этом в интервью Defli сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий.

«К сожалению, Путина лечат лучшие западные врачи, поэтому он до сих живет. Лечили бы российские — все закончилось бы быстрее», — сказал он.

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В мае 2022 года начальник ГУР Кирилл Буданов заявлял, что у Путина несколько тяжелых болезней, в том числе рак, однако у диктатора есть еще минимум несколько лет.

В конце апреля британский таблоид The Sun опубликовал статью о том, что Путин болен раком и в ближайшее время его ждет операция. В мае издание New Lines Magazine получило запись близкого к Кремлю олигарха, который говорит, что Путин болен раком крови.

Бывший британский разведчик, офицер МИ6 Кристофер Стил заявлял, что Путин довольно серьезно болен, но непонятно, чем именно.

О том, что диктатор болел раком, заявлял и американский режиссер Оливер Стоун, ранее снявший пропагандистский фильм о Путине.

https://www.youtube.com/watch?v=OJao_qaATpI
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Владимир Путин Разведка Здоровье Война России против Украины

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