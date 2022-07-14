«Дьявол на плече Путина». Здоровье российского диктатора под вопросом, его преемником может стать «суперсоветский кагэбэшник» — WP 14 июля, 11:25 Николай Патрушев (Фото:Совбез РФ)

На фоне сообщений об ухудшении состояния здоровья российского диктатора Владимира Путина, его вероятным преемником называют секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева. За последние два года он был одним из немногих близких советников, которые имели регулярный доступ к хозяину Кремля и усилили свое влияние на него.



С тех пор как Путин 24 февраля отдал приказ о вторжении в Украину, именно Патрушев стал «жестоким лицом» милитаристской России, говорится в материале Washington Post.

Почетный профессор Школы славистики и восточноевропейских исследований Университетского колледжа Лондона Марк Галеотти называет Патрушева «дьяволом на плечи Путина, который вливает яд в его ухо».

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По словам анонимного источника издания, когда-то близкого к Путину и Патрушеву, последний является типичным силовиком.

«Он – суперсоветский кагэбэшник. Он видит мир так, будто Советский Союз до сих пор существует», — говорит собеседник.

НВ собрал главное из статьи WP о Николае Патрушеве — возможном следующем диктаторе РФ.

Путин слабеет, Патрушев набирает силу

Путин, которому в этом году исполняется 70 лет, не фотографировался во время игры в хоккей, любимый вид спорта, во время игры с белорусским диктатором Александром Лукашенко. А в мае впервые за 10 лет пропустил ежегодный гала-матч ночной хоккейной лиги России.

С начала войны против Украины Путин совершил лишь одну заграничную поездку — посетил Таджикистан, а затем отправился в туркменский Ашхабат на Каспийский саммит, где держался на большом расстоянии от своих коллег за огромным столом.

Патрушев же на саммите ОДКБ в Ереване обрушился с критикой на США за «безрассудное расширение НАТО» и заявил, что они стремятся разорвать евразийскую интеграцию и превратить государства в регионе в «марионеточные, колониальные страны, как и Украина».

Патрушев также выступил в защиту Калининграда, российского эксклава, угрожая «серьезной» местью за блокирование транзитных поставок через Литву из-за введенных Европейским Союзом санкций.

В июле на саммите по безопасности на Дальнем Востоке России он заговорил об энергетической безопасности, что всегда было прерогативой Путина. Патрушев призвал сократить «иностранное участие в важных для российского энергетического сектора» проектах и заявил, что Россия достигнет своей цели в «демилитаризации» Украины.

Такое поведение Патрушева может свидетельствовать об усилении влияния на Путина бывших сотрудников КГБ, более двух десятилетий боровшихся с либерально ориентированными технократами за расположение диктатора.

«Когда Путин развязал войну, казалось, что пришло время Патрушева. Его идеи лежат в основе решений, которые принимает Путин. Он один из немногих, к которым прислушивается Путин», — говорит основательница российской компании политического консалтинга R.Politik Татьяна Станова.

Кремлевский ястреб

На последнем перед войной против Украины заседании Совбеза РФ среди присутствующих доминировал именно Патрушев — близкий соратник Путина со времен, когда они работали вместе в КГБ в Санкт-Петербурге. Он сказал российскому диктатору, что Соединенные Штаты стоят за напряженностью на востоке Украины и стремятся организовать распад России.

«Наша задача – защитить территориальную целостность нашей страны и защитить ее суверенитет», – заявил Патрушев.

Это заявление в духе холодной войны стало движущей силой войны Путина.

В то время как, казалось, растерянный и взбешенный Путин почти исчез из виду в первые три месяца войны, Патрушев вышел на первый план, пытаясь оправдать вторжение. В ряде интервью российским СМИ он предположил, что Европа рухнет под тяжестью глобального продовольственного миграционного кризиса, а Украина распадется на несколько государств. Он призвал возродить «исторические традиции» в российской системе образования для формирования «настоящих патриотов».

Внезапное появление Патрушева после более двух десятилетий в роли серого кардинала подчеркнуло его влияние в Кремле. Большие интервью и зарубежные поездки показывают, что ему "разрешено объяснять и озвучивать мнение Путина", считает старший научный сотрудник Фонда Карнеги Андрей Колесников. "Не всем это позволено", - подчеркнул он.

Даже когда заявление делает министр иностранных дел Сергей Лавров, неясно, говорит ли он от имени Путина. «Дипломаты часто пытаются угадать. Они не знают, чего хочет Путин, а Патрушев знает», – отметил Колесников.

Что говорят в Кремле

За последний месяц Путин немного восстановил свое былое тщеславие. На прошлой неделе он заявил, что Россия даже "серьезно не начинала" свою войну против Украины, и утверждал, что его военная кампания является "началом кардинального распада мирового порядка под руководством Америки".

Несмотря на этот вопрос о состоянии его здоровья остается, а Патрушев продолжает набирать политический вес.

Впрочем, спикер Кремля Дмитрий Песков в комментарии Washington Post назвал «выдумкой» предположения о том, что роль Патрушева изменилась. По словам Пескова, Патрушев всегда был активен в рамках своей «широкой сферы полномочий».

"Конечно, президент есть президент, и в условиях проведения спецоперации он выполняет роль главнокомандующего", - сказал Песков, используя кремлевский термин для вторжения.

Представитель Совбеза Евгений Аношин также отрицает, что Патрушев претендует на любую большую роль. «Патрушев патриот. Это государственный деятель, много лет преданый Российской Федерации и Путину», — сказал он.

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