«Страх РФ понятен и логичен». Как ВСУ выбивают почву из-под ног Кремля, а Путин блефует на фоне ограниченных возможностей своей армии. Интервью 3 сентября, 17:11 Эксклюзив НВ Работа украинской артиллерии (Фото:Игорь Ткачев / Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook)

Проект The Insider выпустил материал под заголовком Прощай, оружие! К концу года Россия останется почти без снарядов, артиллерии и бронетехники.

Журналисты утверждают, что в ходе войны против Украины российская армия понесла не только огромные потери в живой силе (около 48 тыс. погибшими, по данным Генштаба ВСУ), но и несет все более ощутимый расход вооружений и военной техники — близкий к критическому по некоторым параметрам.

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В эфире Радио НВ Алексей Тарасов провел длинный разговор с офицером Армии обороны Израиля и военным аналитиком Игалем Левиным, чтобы выяснить, как долго еще может воевать Россия против Украины, а диктатор Владимир Путин — блефовать по поводу могущества своей армии, а также как ВСУ выбьют почву из-под ног Кремля.

— Военный эксперт Павел Лузин написал аналитическую статью для издания The Insider. Главный вывод, который делает автор — к концу 2022 года Россия останется почти без снарядов, артиллерии и бронетехники. Разумеется, мы очень осторожно относимся к этой информации, много раз такое слышали. Но есть совсем неожиданный момент. Мы много говорили о том, что у России должно оставаться много советских боеприпасов. А автор делает вывод, что на самом деле, во-первых, эту всю советскую требуху не так долго можно хранить. Также Россия должна была потратить достаточное количество [снарядов] во время первых двух чеченских войн, плюс была Грузия, Сирия, и не забываем об Украине 2014−2015 годов. Как вы оцениваете подобный вывод? Выглядит ли он для вас правдоподобным?

— Да, читал, интересно, выглядит правдоподобным, уже есть похожие оценки. Что интересно, там указывается незаслуженно забытый документ о второй чеченской кампании, «карательной операции» в Ичкерии, где у них уже тогда был снарядный голод. Хотя Чечня — это крохотная страна, и масштаб «операции» был несравним с тем, что происходит сейчас в Украине — с полномасштабной российско-украинской войной.

Действительно, говорили о том, что советские снаряды, которые наштамповали, наклепали, могут храниться 30 лет. Мы смотрим, когда развалился Советский Союз. Мы понимаем, что штамповали их в 1980-е годы, накинем — 40 лет. Даже 30 или 40 лет для снаряда без должной системы его хранения [означает, что] все просто теряет свои боевые возможности.

В том числе это касается и вооружения. Если не производить правильную консервацию… Представим себе — 20 тысяч танков законсервировать. Россия точно не этим занималась в 1990-е годы.

У нас есть уже такие исследования. Не только на The Insider, осинтеры из Милитарного портала подсчитали, что у России осталось не больше трех тысяч танков. Это не та цифра, которой пугали — говорили 10−20 тысяч танков. Имеются в виду танки, которые плюс-минус действительно можно поставить в строй или после ремонта, или которые готовы.

Почему не 20 тысяч, а три тысячи танков? По той же причине: идут годы, десятилетия прошли со времен Советского Союза, все это, если должным образом не хранится, оно портится, разрушается. Не говоря уже о том, что действительно очень много тратилось, продавалось на черные рынки. Не забываем, 1990-е годы — это проходной двор: очень много всего утекло на черные рынки в Африке, в страны Азии, Латинскую Америку и т. д. Это тоже как-то упускается из виду, когда идет подсчет советского барахла, как вы выразились.

Поэтому да, я читал, интересно, нужно больше доказательств. Но все больше и больше всевозможных документов, исследований осинтеров, указывают на то, что скорее всего оно так и есть. И становится понятным и логичным страх России, ее желание поскорее сесть за стол переговоров и закрепить статус-кво, удержать хотя бы это захваченное.

Они прекрасно понимают, что ограничены в возможностях.

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