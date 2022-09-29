«Путин действует не оглядываясь». Аннексия временно захваченных территорий Украины будет проходить даже не по законодательству РФ — Гармаш 29 сентября, 15:32 Эксклюзив НВ В Москве продолжается подготовка к объявлению об аннексии захваченных украинских территорий (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Главный редактор издания Остров Сергей Гармаш в эфире Радио НВ рассказал, что Россия будет присоединять к федерации оккупированные украинские территории, нарушая даже свое законодательство.

«Мне интересно, как они сейчас будут трактовать свое законодательство. Во-первых, они не контролируют полностью территории, на которых они якобы проводят референдум. А во-вторых, субъектами федерации могут стать только государства, обратившиеся в РФ с просьбой, чтобы их включили в состав федерации. Есть ли у нас такое государство, как Запорожская или Херсонская область? Мне непонятно», — говорит Гармаш.

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При этом журналист убежден, что диктатор Владимир Путин признает результаты псевдореферендумов и аннексирует территории:

«Если уже он начал действовать так быстро и не оглядываясь на последствия, то думаю, что он аннексирует территории, объявит их своими. Таким образом, он рассчитывает, что Запад побоится поставлять Украине оружие, которое будет, с точки зрения Москвы, задействоваться на территории РФ, после чего Путин даже может применить ядерное оружие».

Однако Гармаш убежден, что такая спешка с аннексией даже на пользу Украине.

«Для нас это даже хорошо, потому что весь мир увидел, что на самом деле происходит. Сегодня уже ни у кого не может быть сомнений в том, что какое-то население куда-то хочет. Если бы население Украины действительно хотело присоединения к России, даже на оккупированных территориях Донбасса, то там проводили бы реальный референдум, а не этот цирк», — добавил Гармаш.

Кремлевский режим решил объявить об аннексии временно захваченных территорий Украины в пятницу, 30 сентября, в 15:00.

Российские оккупанты имитировали так называемые референдумы на временно оккупированных частях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей с 23 по 27 сентября. Ни один из этих регионов Россия не контролирует полностью. Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что никакие преступные действия РФ для Украины ничего не изменят.

27 сентября российские оккупанты объявили «результаты» псевдореферендумов на территории временно оккупированных районов в Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях, нарисовав от 87% до 99% «поддержки».