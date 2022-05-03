Путин может официально объявить войну против Украины 9 мая — CNN

3 мая, 05:19
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Мурал в сербском Белграде (Фото:. REUTERS/Marko Djurica)

Мурал в сербском Белграде (Фото:. REUTERS/Marko Djurica)

Российский диктатор Владимир Путин 9 мая может объявить войну Украине вместо так называемой «специальной военной операции». Об этом пишет CNN со ссылкой на чиновников США и Запада.

Война России против Украины — главные события 2 мая

Отмечается, что 9 мая (когда в РФ празднуют «день победы») Путин, используя пропагандистскую ценность этого дня, захочет объявить либо о якобы каком-то военном достижении в Украине, либо об усилении эскалации боевых действий, либо об одном и другом вместе.

Видео дня

Чиновники рассматривают сценарий, по которому Путин официально объявляет войну Украине 9 мая.

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Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес предполагал, что Путин может объявить войну 1 мая.

По другим предположениям, 9 мая Россия может использовать для объявления аннексии так называемых «ДНР» и «ЛНР», полный контроль над Мариуполем и усиление наступления на Одессу.

Как отмечалось, 9 мая российские оккупанты возможно нанесут Луганской области массированные атаки.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Владимир Путин Российская агрессия 9 мая День победы Война России против Украины спецоперация

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