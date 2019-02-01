Путешествие на Луну, беседа о гипнозе и Игорь Кондратюк о политике. 5 лучших подкастов недели - выбор редакции Вчера, 19:11 222 Цей матеріал також доступний українською НВ НВ

Автор Кирилл Чеботарев

Если вы пропустили последний выпуск авторской передачи Академия наук из-за работы - это не беда. Подкасты всегда будут под рукой - ниже мы собрали самые интересные подкасты за неделю.

Політика та... караоке?

"Чи піду в політику? Я завтра, подивившись, як погано грає Динамо Київ, скажу, "всьо, бляха муха, завтра іду на правий захист оборони, тому шо цей Кендзьора мене вже дістав". Ну це ж нонсенс, я ж не зіграю краще, ніж він".

В гости к Сергею Неретину на программу Політика та культура пришел кандидат биологических наук и физик, который вел одно из самых народных шоу на украинском телевидении - Караоке на Майдане - Игорь Кондратюк. Концепция передачи состоит в том, чтобы с политиками говорить о культуре, а с деятелями искусства - о политике. Потянет ли "команда Квартала" президентсво и в каком случае Кондратюк отдал бы им свой голос? Готов ли сам Кондратюк идти в политику? Этот и другие политические вопросы в действительно интересной беседе с экс-телеведущим.

Гипножаба существует?

Существует ли гипноз на самом деле? Что люди представляют себе при слове "гипноз" и чем это является в реальности? У многих есть большое количество стереотипов по поводу этой процедуры и гипнотерапевт Роман Кузнецов в эфире программы Вільнодумці готов рассказать о них и просветить, что из этого всего - правда, а что - нет.



Хьюстон, у нас нет проблем

В эфире программы Академія наук поговорили с сотрудницей Главной астрономической обсерватории НАНУ Ириной Вавиловой про спутник Земли. Какие секреты хранит Луна, зачем она вообще нужна и может ли Земля существовать без нее? Также Ирина рассказала о ее главных тайнах, о "китайском саде" на Луне и зацепила одну из самых громких тем, вокруг которой возникали тысячи споров - действительно ли американцы были на спутнике Земли. В общем, отправляемся в космос.



Рок>политика

"Политика - это плохой рок-н-ролл". Соня Сотник в "теплом и приятном" эфире программы Апокриф говорила о том, как люди из творчества переходят в политику, и насколько это полезно как для них, так и для общества.

Конечно, не могли упустить возможности поговорить и о музыке как таковой - как украинской, так и мировой. Что сейчас слушает молодежь, что слушают на фронте и с каким рок-треком у Сони ассоциируется современная Украина?

Страшный сон Кадырова

Эфир программы Новий вечір с нардепом Бориславом Березой получился очень насыщенным - он рассказал, что самое худшее может последовать за угрозами Рамзана Кадырова ("Максимум, что могут сделать – убить"); признался, что не является русофобом, и прокомментировал ход расследования убийства активистки Екатерины Гандзюк



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