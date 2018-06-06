Путешественник, организатор фестивалей и режиссер-документалист. Кем был Леонид Кантер

36-летний Леонид Кантер покончил с собой 4 июня и снял видео собственного самоубийства

5 июня стало известно о самоубийстве украинского режиссера-документалиста Леонида Кантера, который покончил с собой за день до этого.

НВ рассказывает, что известно о его жизни и смерти.

С табуретом к океану

Леонид Кантер является создателем игры С табуретом к океану. Ее идея возникла спонтанно. Однажды, сидя на кухне с друзьями, он решил отнести четыре табурета с этой кухни к четырем океанам - Атлантическому, Индийскому, Северному Ледовитому и Тихому и оставить их там вместе с украинским флагом как памятники.

Эта идея была реализована - в 2005 году табурет был установлен на побережье Атлантического океана во французском городе Ла-Рошель, в 2006-м - около Индийского океана в Шри-ланкийском Киринди, в 2007-м - на Шпицбергене в Лонгийербюрени на берегу Северного Ледовитого океана, а в 2010 - на мысе Горн рядом с Тихим океаном.

Приключения экспедиций во время этих путешествий были описаны в изданной в 2014 году в соавторстве с Павлом Солодько одноименной с названием игры книге.

Фото: Пригодницька книжка "З Табуретом до Океану" via Facebook

Все путешествия были совершены автостопом и почти без денег.

Художественный хутор Обырок и организация фестивалей

В 2007 году Леонид Кантер поселился на хуторе Обырок Черниговской области. Кантер превратил хутор в арт-пространство, в котором его жители и гости создавали иронические арт-объекты. Он также был организатором ряда фестивалей.

Один из самых известных - ХЛЕБ своими руками, участники которого учились собственноручно жать серпами, молотить цепями, веять, молоть муку в ручных жерновах и выпекать хлеб.

Кантер был организатором фестиваля африканской культуры Мама-Африка, целью которого было преодоление предубеждений, ксенофобии и расизма.

На Обырке также проходили занятия Школы Барабана, семейный лагерь Образовательный эксперимент для обмена образовательным и воспитательным опытом и многие другие мероприятия.

В программе мероприятий, которые организовывал Кантер, отмечалось, что гостей просят воздержаться от употребления алкоголя, наркотиков и использования пластиковой одноразовой посуды.

Сортировка мусора и попытки создать заказник вокруг Обырка

Радио Свобода пишет, что на Обырке Кантер организовал сортировку мусора и сдачу его на переработку. К этой инициативе присоединились и другие жители хутора.

"Моя мечта, чтобы мы строили страну, большую часть которой составят национальные парки. Государственные. Она будет зеленой, мы позакрываем все ненужные заводы, чтобы из рек можно было пить. Будем производить электромобили", - рассказывал Кантер.

Он также пытался создать природный заказник площадью 1000 га вокруг Обырка, однако против этого выступили местные жители.

Документальные фильмы о войне на Донбассе

Леонид Кантер был активистом событий на Майдане, а в 2014 году ушел воевать на Донбасс добровольцем в составе 2-го батальона Нацгвардии имени Кульчицкого.

Участвуя в боевых действиях, Кантер также снял свой первый документальный фильм об украинских добровольцах - Война за свой счет.

Непосредственно в зоне боевых действий в течение нескольких месяцев происходили и съемки следующего фильма Добровольцы Божьей Четы, который Кантер создал в соавторстве с Иваном Яснием. Фильм посвящен бойцам ДУК Правый сектор, среди мест, где происходили съемки - Пески и Донецкий аэропорт.

Третий фильм о войне, который Кантер также снял в соавторстве с Яснием, - Миф. Он рассказывает о жизни всемирно известного оперного певца, солиста Парижской национальной оперы Василия Слипака, который бросил сцену, чтобы стать добровольцем на Донбассе, и погиб на войне. В широкий прокат фильм вышел 8 февраля 2018 года.

Что известно о смерти Леонида Кантера

Полиция сообщила о смерти 36-летнего мужчины в одном из сел Бахмачского района около 12:00 5 июня. Правоохранители отметили, что им сразу сказали, что мужчина покончил с собой, а рядом с телом обнаружили огнестрельное оружие.

На теле было "сквозное огнестрельное ранение в челюсть".

Местное издание Високий вал сообщило, что погибший - Леонид Кантер. По его данным, полиция нашла у погибшего много огнестрельного оружия.

То, что погибший - Леонид Кантер, Украинской правде подтвердил пресс-секретарь национальной полиции Ярослав Тракало. Он уточнил, что рядом с телом нашли автомат, который отправили на экспертизу. Тракало также сообщил, что Кантер оставил предсмертную записку.

Подруга Кантера журналистка Екатерина Мизина на своей странице в Facebook тоже подтвердила информацию о его смерти.

"Это его выбор и он вовсе не считал его трагическим", - отметила она.

Начальник Бахмачского райотдела полиции в Черниговской области Юрий Жула сообщил СМИ, что Кантер оставил несколько предсмертных писем. В них он написал, что выполнил свою миссию в жизни и идет дальше с желанием, чтобы начатое им продолжали единомышленники.

Жула также сообщил, что Кантер развелся с женой и жил на хуторе Обырок с другой женщиной. Однако, по мнению полицейского, причиной самоубийства не были семейные проблемы. Он добавил, что причиной суицида не был также алкоголь.

По словам Жулы, Кантер застрелился в большой железной бочке объемом 3 кубометра на своем подворье на хуторе Обырок. На дно он постелил одеяло или покрывало, лег и выстрелил одиночным выстрелом из автомата снизу в голову. Представитель полиции объясняет такую ​​подготовку тем, что Кантер очень любил землю и не хотел, чтобы ее пачкали кровью.

То, что самоубийство было совершено в емкости для воды, 6 июня подтвердил СМИ представитель Нацполиции Тракало. Он также сообщил еще одну деталь - свое самоубийство Кантер снял на видео.

"Весь процесс снимал на видео, которое изъяла полиция. Оно приобщено к материалам уголовного производства", - сказал представитель правоохранительных органов.

Тело Кантера нашла его подруга, которая вызвала полицию. У него осталось трое несовершеннолетних детей - две девочки и мальчик.

НВ