«Пустые стулья»: в Киеве и Львове проведут акцию в поддержку пропавших без вести и плененных Россией журналистов и правозащитников

К акциям присоединятся освобожденные из плена журналисты, правозащитники, представители культурного сообщества и другие участники и участницы (Фото: PEN Ukraine)

15 ноября 2026 года в Киеве и Львове состоится ежегодное правозащитное мероприятие «Пустые стулья» в поддержку украинских журналистов, писателей, деятелей культуры и правозащитников, которые пропали без вести, были незаконно заключены в тюрьму или находятся в российском плену .

В этом году акцию в Киеве организуют Украинский ПЕН и Центр гражданских свобод, а во Львове — Премия имени Георгия Гонгадзе, Львовский медиафорум и INDEX: Институт документирования и взаимодействия.

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Цель акции — объединить усилия тех, кто поддерживает Украину и борется за освобождение незаконно заключенных гражданских лиц и военнопленных, а также напомнить украинскому обществу и международному сообществу о людях, которые до сих пор находятся в российском плену.

В ходе мероприятий в двух городах установят символические инсталляции из пустых стульев. На них разместят имена людей, которые не могут быть рядом из-за российской агрессии. Каждый стул будет символизировать конкретного человека, его историю и место, которое остается пустым.

К акциям присоединятся освобожденные из плена журналисты, правозащитники, представители культурного сообщества и другие участники и участницы, которые расскажут об опыте пребывания в российских тюрьмах, о положении тех, кто остаётся в плену, а также о необходимости приложить усилия для их освобождения.

К акции во Львове присоединятся:

Марина Александрович — переводчица, редактор, жена пропавшего без вести военнослужащего, поэта и иллюстратора Николая Леоновича;

переводчица, редактор, жена пропавшего без вести военнослужащего, поэта и иллюстратора Николая Леоновича; Александр Яковлев — мэр Скадовска в Херсонской области, которого в марте 2022 года похитили российские оккупанты;

мэр Скадовска в Херсонской области, которого в марте 2022 года похитили российские оккупанты; Олег Батурин — журналист-расследователь из Херсонской области, бывший гражданский узник, который документирует военные преступления России.

В Киеве в акции примут участие:

Максим Буткевич — правозащитник, журналист, освобожденный из плена;

— правозащитник, журналист, освобожденный из плена; Евгений Шибалов — освобожденный из плена, автор книги «Гра чисел. Вижити заради любові» совместно с директором издательства «Білка» Ириной Белоцерковской;

— освобожденный из плена, автор книги «Гра чисел. Вижити заради любові» совместно с директором издательства «Білка» Ириной Дмитрий Канупер — освобожденный из плена военнослужащий, автор книги «Окраец»;

— освобожденный из плена военнослужащий, автор книги «Окраец»; Денис Чистиков — заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым;

— заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым; Алексей Ануля (участие согласовывается) — освобожденный из плена военнослужащий, автор книги «Jingle Bellz. Документальний щоденник».

(участие согласовывается) — освобожденный из плена военнослужащий, автор книги «Jingle Bellz. Документальний щоденник». 15 ноября по инициативе Международного ПЕН отмечается День заключённого писателя, также известный как День пустых стульев (Empty Chair Day).

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Пустой стул стал символом людей, которые не могут присутствовать из-за заключения, преследований, исчезновения или гибели. Эта символика призвана напомиить, что за каждым именем стоит человеческая история, а отсутствие человека не означает, что о нем можно забыть.

С 2018 года Украинский ПЕН совместно с Центром гражданских свобод организует в Украине правозащитную акцию «Пустые стулья», привлекая внимание к незаконному заключению украинцев и преследованию Россией журналистов, писателей, людей искусства и правозащитников. В 2026 году акция впервые пройдет одновременно в Киеве и Львове.

По данным Института массовой информации (по состоянию на 2 ноября 2026 года), Россия удерживает как минимум 27 гражданских украинских медийщиков и одного журналиста-военнослужащего. Среди них — репортеры всеукраинских и местных СМИ, фрилансеры и крымские гражданские журналисты.

Преследование журналистов продолжается с 2014 года. Некоторые находятся в заключении годами — в частности, Алексей Бессарабов и Дмитрий Штибликов за решеткой с 2016 года. Несмотря на то, что часть журналистов удалось освободить (среди них — Дмитрий Хилюк, Владислав Есипенко, Нариман Джелял и Марк Калиуш), десятки других до сих пор остаются в российских тюрьмах.

Враг также целенаправленно преследует украинских деятелей искусства, музыкантов и писателей. По данным Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины, по состоянию на февраль 2025 года в российском плену находились 30 украинских военных музыкантов, в том числе участники оркестров, попавшие в плен во время обороны Мариуполя. Хотя часть из них уже возвращена (в частности, Александр Зуй, Евгений Дребет и Иван Захаров), многих гражданских и военных деятелей культуры продолжают удерживать. Среди них — крымский художник Богдан Зиза, приговоренный к 15 годам лишения свободы.

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Как принять участие в акции?

Организаторы приглашают всех желающих присоединиться к акциям в обоих городах, чтобы выразить солидарность с украинцами и украинками, находящимися в российском плену, и их семьями, а также требовать освобождения журналистов, писателей и правозащитников из российского плена.

Львов : 15 ноября, 12:00, площадь Рынок.

: 15 ноября, 12:00, площадь Рынок. Киев: 15 ноября, 12:00. Место проведения будет сообщено зарегистрированным участникам.

Информационные партнеры акции: NV, Суспільне, Еспресо, 5 канал, ZMINA, Детектор медиа и Институт массовой информации, Комиссия по журналистской этике.

Аккредитация для представителей СМИ — по ссылке.