До 300 выстрелов в минуту. Что нужно знать о пушках Bofors L70, которые пообещала передать Украине Литва — инфографика NV 18 февраля, 07:09 Эксклюзив NV L70 во время парада в День независимости Литвы в 2014 году (Фото:Juris Paiders / ru.wikipedia.org)

11 января президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его страна хочет передать Украине зенитные установки L70 вместе с боеприпасами.

Он пообещал, что они поступят в Украину в ближайшее время и сообщил, что в бюджете Литвы предусмотрено на это 40 млн евро.

NV собрал главное о зенитных пушках Bofors L70 в инфографике.

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Производитель пушек Bofors L70 – шведская компания BAE Systems, они находятся на вооружении с 1952 года.

Bofors L70 – 40-мм пушка многоцелевого назначения, которая способна вести огонь по целям в воздухе, на земле и воде.

