В мае 2026 года сеть супермаркетов VARUS совместно с производителем кормов Purina® и благотворительным фондом Happy Paw запустили социальную инициативу «Пушистый бокс» в поддержку бездомных животных. С тех пор проект продолжает объединять неравнодушных украинцев вокруг общей цели — подарить питомцам больше заботы.

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Сегодня 54 «Пушистых бокса» установлены в супермаркетах VARUS в 12 городах Украины. Здесь каждый желающий может оставить приобретенный корм Purina® для бездомных животных. Это простой способ присоединиться к доброму делу во время обычного шопинга.

Фото: VARUS

Как принять участие:

● посетите один из супермаркетов VARUS, где установлен «Пушистый бокс»;

● приобретите сухой или влажный корм либо лакомства Purina®;

● оставьте их в «Пушистом боксе» в соответствующей зоне супермаркета.

После наполнения боксов вся собранная помощь передается местным приютам — партнерам фонда Happy Paw. Именно там сегодня живут тысячи кошек и собак: брошенных, спасенных от жестокого обращения или эвакуированных из зоны боевых действий.

Лицами проекта стали кошка Шкварка и собака Валя из приюта «Бест Френдз» в Киевской области. Они олицетворяют тысячи бездомных животных, которые ежедневно нуждаются в заботе, полноценном питании и новой семье.

Первые результаты инициативы уже показывают, что даже небольшой вклад каждого имеет значение. С начала июня 2026 года покупатели сети VARUS передали более 905 кг корма для животных из приютов.

Фото: VARUS

Подробнее об инициативе, а также адреса всех супермаркетов VARUS, где доступны «Пушистые боксы», можно найти на официальной странице проекта по ссылке.

Кто получает помощь?

Собранный корм передают проверенным благотворительным организациям и приютам-партнерам, среди которых: БО «ЦСА „Гостомельский приют для животных“», ОО «Даря надежду», ОО «Animal SOS Одесса», БО «БФ „Котофеи“», БО «БФ «Дом спасенных животных «Фея»», ОО «Любимые животные», ОО «Разбуди свое сердце», Днепровская городская ОО защиты животных «Верность», ОО «Окно в жизнь», ОО «Лучший друг», БО «БФ «Манана»», БО ВОБФЗТ «Планета», ОО «Зоопомощь».

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Ваша пачка корма — это сытый день для бездомного хвостика. Присоединяйтесь к инициативе во время следующего похода в VARUS.