«Все в порядке». Пушилин заявил, что не получал ранение
Денис Пушилин (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Главарь террористической организации «ДНР» Денис Пушилин заявил, что не получал ранения в Лимане.
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В интервью RT он опроверг сообщения о своем ранении, распространяемые украинскими СМИ и чиновниками из правоохранительных органов, сообщает РИА-Новости.
«Все в порядке. Мы с губернатором Санкт-Петербурга были сегодня в Мариуполе. Было подписание о побратимстве между Мариуполем и Санкт-Петербургом, с Александром Дмитриевичем (Бегловым — ред.) чувствуем себя вполне хорошо», — заявил он.
1 июня советник главы МВД Украины Виктор Андрусив подтвердил, что во временно оккупированном Лимане был ранен главарь боевиков «ДНР» Денис Пушилин.
Ранее советник главы МВД Антон Геращенко сообщал, что Пушилина ранили в результате артиллерийского обстрела. По данным Геращенко, также были ранены 72 кадыровца и представитель оккупационной власти Лимана.
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