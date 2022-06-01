«Все в порядке». Пушилин заявил, что не получал ранение

1 июня, 18:36
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Денис Пушилин (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Денис Пушилин (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Главарь террористической организации «ДНР» Денис Пушилин заявил, что не получал ранения в Лимане.

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В интервью RT он опроверг сообщения о своем ранении, распространяемые украинскими СМИ и чиновниками из правоохранительных органов, сообщает РИА-Новости.

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«Все в порядке. Мы с губернатором Санкт-Петербурга были сегодня в Мариуполе. Было подписание о побратимстве между Мариуполем и Санкт-Петербургом, с Александром Дмитриевичем (Бегловым — ред.) чувствуем себя вполне хорошо», — заявил он.

1 июня советник главы МВД Украины Виктор Андрусив подтвердил, что во временно оккупированном Лимане был ранен главарь боевиков «ДНР» Денис Пушилин.

https://www.youtube.com/watch?v=HlagKgDcCPc

Ранее советник главы МВД Антон Геращенко сообщал, что Пушилина ранили в результате артиллерийского обстрела. По данным Геращенко, также были ранены 72 кадыровца и представитель оккупационной власти Лимана.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   ДНР Российская агрессия Денис Пушилин Российская пропаганда Война России против Украины

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