Ранен ли Пушилин? Что заявляют в Украине и как оправдываются представители боевиков — все подробности 1 июня, 18:55 Сюжет Цей матеріал також доступний українською По информации советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко главарь «ДНР» Денис Пушилин (крайний справа) сегодня показывал губернатору Санкт-Петербурга руины Драмтеатра Мариуполя (Фото:Андрющенко Time via Telegram)

1 июня сначала СМИ, а потом двое представителей МВД Украины заявили, что в Лимане был ранен главарь боевиков террористическй организации «ДНР» Денис Пушилин.

Российские пропагандистские СМИ со ссылкой на так называемого «главу минздрава „ДНР“» и самого Пушилина его ранение отрицают.

НВ рассказывает, что об этом известно.

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Заявления о ранении Пушилина

В середине дня 1 июня советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил в своем Telegram-канале, что главарь «ДНР» Пушилин и глава оккупационной администрации Мариуполя Константин Иващенко проводят экскурсию по руинам Драмтеатра Мариуполя губернатору Санкт-Петербурга Александру Белову. Он также опубликовал два фото с места событий.

Почти одновременно издание РИА Мелитополь в своем Telegram-канале сообщило, что, по неподтвержденной информации, Пушилин был ранен в Лимане, а все видео, которые с ним сейчас публикуются — «консервы» (были записаны ранее и выдаются за прямой эфир или недавнюю запись — ред.).

Каких-либо подробностей о ранении Пушилина оно не уточнило.

Через несколько часов информацию о ранении Пушилина подтвердил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

Он заявил, что Пушилин был ранен, когда «вез представлять гауляйтера оккупированного Лимана» и вместе с ним «в ходе артиллерийского удара пострадали 72 кадыровца».

Ранение Пушилина в своем Telegram-канале подтвердил еще один советник главы МВД Украины — Вячеслав Андрусив.

«Подтверждаю, что в Лимане был ранен Пушилин. Жаль, что только ранен», — написал он.



Фото: Скриншот Політика Андрусіва/Telegram

О характере и тяжесте ранения главаря «ДНР» ни Геращенко, ни Андрусив не упоминают.

Отрицание пропагандистских СМИ

Российское пропагандистское агентство ТАСС в своем Telegram-канале написало со ссылкой на «главу Минздрава „ДНР“», что у этого «чиновника» нет информации о ранении Пушилина. ТАСС его имени не упоминает, но на сайте «Минздрава „ДНР“» указано, что им руководит «и.о. министра» Александр Оприщенко.

Позже это пропагандистское агентство сообщило, что информацию о своем ранении якобы опроверг сам Пушилин, не приведя, впрочем, какого-либо фото или видео, подтверждающего это заявление.

Еще одно российское пропагандистское СМИ RT цитирует слова Пушилина: «Все в порядке. Мы с губернатором Санкт-Петербурга были сегодня в Мариуполе. Было подписание о побратимстве между Мариуполем и Санкт-Петербургом, с Александром Дмитриевичем (Бегловым — ред.) чувствуем себя вполне хорошо»

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