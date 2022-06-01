Пострадали 72 кадыровца. Геращенко рассказал первые подробности о ранении главаря «ДНР» Пушилина

1 июня, 16:27
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Денис Пушилин (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko/File Photo)

Денис Пушилин (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko/File Photo)

Главарь террористической организации «ДНР» Денис Пушилин получил ранение в результате артиллерийского обстрела в Лимане, сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

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Ранее СМИ сообщали, что Пушилин получил ранение в Лимане, однако без подробностей.

Геращенко уточнил, что в результате обстрела пострадали 72 кадыровца и был ранен Пушилин, который вез представлять представителя оккупационной власти в Лиман.

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1 июня РИА Мелитополь сообщило, что Пушилин получил ранение в городе Лиман Донецкой области.

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Однако не сообщается о характере и тяжести ранений, которые мог получить Пушилин.

Официального подтверждения этой информации нет.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   ДНР Красный Лиман Донецкая область Российская агрессия Денис Пушилин Война России против Украины

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