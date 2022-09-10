Марионетка Кремля Пушилин покинул Донецк — СМИ 10 сентября, 20:44 Денис Пушилин покинул Донецк (Фото:Пушилин Д.В. / Telegram)

Марионетка Кремля глава российской террористической группировки «ДНР» Денис Пушилин покинул оккупированный Донецк, сообщает в субботу, 10 сентября, 24 канал.



Издание, ссылаясь на источники в разведке, пишет, что ВСУ зашли на территорию Донецкого аэропорта, и на фоне этого из города начали бежать российские боевики.

Как пишет издание, пока неизвестно, куда именно сбежал Пушилин и другие «руководители» квазиобразования в Донецкой области. Вероятно, они могли уехать в Россию.

Видео дня

Ранее сегодня днем Пушилин опубликовал видео, на котором он едет в машине в неизвестном направлении. При этом коллаборант заявил, что он «остается на связи» с оккупационной администрацией.

Пушилин также прокомментировал ситуацию в оккупированном Лимане Донецкой области, расположенном в 50 километрах от Изюма. Он назвал ситуацию там «сложной».

По информации законного городского головы города Александра Журавлева в окрестностях Лимана (до декоммунизации — Красный Лиман) продолжаются боевые действия. Город оккупирован российскими войсками с 30 мая 2022 года.

Как сообщили в Генштабе, ВСУ продолжают освобождать населенные пункты в Харьковской и Херсонской областях.

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29 августа в оперативном командовании Юг сообщили, что ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины.

9 сентября в ОК Юг сообщили, что ВСУ продвинулись на некоторых участках от двух до нескольких десятков километров и пообещали позже сообщить, какие именно населенные пункты были освобождены.



Также идет деоккупация украинских территорий на восточном направлении. 1 сентября ВСУ пошли в активное контрнаступление в Харьковской области. По состоянию на 9 сентября украинские защитники освободили более 30 населенных пунктов области, среди которых Балаклея, Купянск и Изюм.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 9 сентября сообщил, что за последние несколько дней украинские войска освободили от оккупантов более 1000 кв. км территорий.

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