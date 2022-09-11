Пушилин исчез, его местонахождение неизвестно — советник мэра Мариуполя 11 сентября, 14:00 По данным СМИ Денис Пушилин покинул Донецк (Фото:Пушилин Д.В. / Telegram)

Марионетка Кремля глава российской террористической группировки «ДНР» Денис Пушилин исчез — его местонахождение пока неизвестно.



Об этом сообщил в своем телеграм-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Наши источники подтверждают, что местонахождение Пушилина неизвестно. Он должен был быть в Мариуполе на концерте на костях [на фоне разбомбленного россиянами драмтеатра, где погибло по разным данным от 300 до 600 человек]. Затем вместе с [гауляйтером Мариуполя Константином] Иващенко ехать в сторону побережья (знаем куда). Но что-то пошло не так. А где Пушилин никто не знает. Как интересно складывается», – отметил он.

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При этом Андрющенко добавил, что коллаборант Константин Иващенко, назначенный россиянами на должность «главы оккупационной администрации Мариуполя», «тоже наострил лыжи в сторону Новоазовска, но его собственная охрана прозрачно намекнула, что в Новоазовск при нынешних условиях он поедет только в гробу».

«Так, мариупольцы, Константина пару дней не увидите. Запой», — подытожил Андющенко.

Накануне 24 канал сообщил, что Денис Пушилин покинул оккупированный Донецк.

Издание, ссылаясь на источники в разведке, пишет, что ВСУ зашли на территорию Донецкого аэропорта, и на фоне этого из города начали бежать российские боевики. Вероятно, они могли уехать в Россию.

Ранее в тот день Пушилин опубликовал видео, на котором он едет в машине в неизвестном направлении. При этом коллаборант заявил, что он «остается на связи» с оккупационной администрацией.

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