«Агент украинских спецслужб». Кто и зачем заказал удар по «администрации» Пушилина в Донецке — Гармаш пересказывает версию местных жителей 19 сентября, 13:38 NV Премиум Здание, в котором находится так называемая администрация «ДНР», после взрыва (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

18 сентября был нанесен удар по зданию так называемой администрации кремлевской марионетки на временно оккупированных территориях Донецкой области Дениса Пушилина.

Почему он выжил и кто мог быть заказчиком этого удара, в эфире Radio NV рассказал Сергей Гармаш, журналист, главный редактор издания Остров.

Сергей Гармаш журналист, главный редактор издания Остров

Во-первых, это не первый прилет по этой администрации. Во-вторых, можно говорить, что Пушилин точно не был целью этого обстрела, потому что Пушилин очень редко находится именно в этом здании.

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Еще 23 августа 2022 года был второй прилет. Перед этим 10 июля был также обстрел, и считали, что целью этого обстрела является эта администрация так называемого главы «ДНР». А 23-го было конкретное попадание — был разрушен как раз кабинет Пушилина. После этого он и ближайшее его окружение переехали в здание Донецкой железной дороги. А 7 ноября еще 22-го года уже туда были попадания, и здание сгорело.

После этого он переехал в другое помещение. Не буду говорить, в какое — не хочется, чтобы весь Донецк был разрушен до моего возвращения туда (смеется — ред.).

В Донецке именно сейчас к этому обстрелу [18 сентября] относятся достаточно иронично. Считается, что это слухи, конечно, но слухи, которые там распространены сейчас: Пушилин сам заказал этот обстрел здания его администрации (там действительно находились определенные службы) для того, чтобы просто сейчас о нем все говорили, чтобы он появился на всех каналах российского телевидения.