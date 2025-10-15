Шмыгаль заявил, что на программу PURL в 2026-м понадобится от $12 до 20 млрд

По словам министра обороны Дениса Шмыгаля, украинское производство дронов и ракет требует финансирования в размере более $4 млрд (Фото: t.me/Denys_Smyha)

Потребности программы PURL , в рамках которой американское оружие для Украины приобретается за деньги западных союзников, в 2026 году составят от $12 до 20 млрд.

Об этом заявил 15 октября глава украинского Минобороны Денис Шмыгаль, выступая на 31-и заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн.

«План действий PURL на 2025 год должен быть полностью реализован. Мы рассчитываем на постоянную координацию и финансирование для обеспечения своевременных поставок. Потребности PURL в следующем году составят от $12 до 20 млрд», — сказал чиновник.

Кроме того, по словам Шмыгаля, украинское производство дронов и ракет нуждается в финансировании в размере более чем $4 млрд.

«FPV, ISR и другие дроны для удержания линии фронта. Мы продолжаем настаивать на первоочередной потребности в более чем 4 млрд долларов. В 2026 году сможем построить до 10 миллионов дронов, если партнеры предоставят необходимое финансирование. Наши deep strike беспилотники и ракеты помогают нам асимметрично реагировать на российские удары», — сказал он.

Как заявил Шмыгаль, Украина нуждается в крупных объемах артиллерийских снарядов большой дальности.

«Приветствуем инициативу по совместным закупкам артиллерийских боеприпасов и призываем сосредоточить усилия на поставках именно боеприпасов большой дальности. Этой зимой мы также срочно будем нуждаться в перехватчиках, системах противовоздушной обороны, зенитных и авиационных управляемых ракетах — к системам NASAMS, IRIS-T, самолетам F-16 и т. д. », — сказал чиновник.

Как отметил Шмыгаль, официальный Киев просит западных партнеров присоединиться к нему в финансировании половины оборонных нужд — на $60 млрд.

«Просим партнеров присоединиться к нам в покрытии $60 млрд — половины от запланированных расходов. Оптимальный путь — это выделение европейскими партнерами не менее 0,25% ВВП на военную помощь Украине. Еще одно решение — заем за счет российских замороженных активов», — подытожил он.

16 сентября агентство Reuters со ссылкой на двух собеседников писало, что администрация Белого дома одобрила первую помощь Украине в сфере вооружения, оплаченную союзниками.

17 сентября украинский президент Владимир Зеленский заявил, что первые два пакета военной помощи в рамках программы PURL будут содержать ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot и HIMARS.

18 сентября Суспільне сообщило, что в Украину поступила первая партия военного оборудования, предусмотренная соглашением между США и НАТО в рамках программы PURL.

13 октября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что еще семь стран намерены присоединиться к инициативе НАТО PURL.

14 октября посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что уже на текущей неделе следует ожидать объявлений о новых обязательствах в рамках инициативы Альянса PURL.