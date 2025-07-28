РФ объявила о закрытии 20 пунктов пропуска на границе с Украиной. В ГПСУ ответили

Российское правительство на четвертом году полномасштабной войны приняло решение об официальном закрытии с 1 августа 20 пунктов пропуска на границе с Украиной , созданных в соответствии с межгосударственным соглашением 1995 года, сообщило пропагандистское агентство ТАСС.

В Государственной пограничной службе Украины отметили в комментарии Украинской правде, что все пункты пропуска на украинско-российской границе были официально закрыты еще после начала полномасштабной войны, и сейчас не функционируют.

Реклама

Согласно распоряжению правительства РФ, подлежат закрытию пункты пропуска, которые были созданы в соответствии с межправительственным соглашением между Россией и Украиной от 8 февраля 1995 года. В списке — 13 автомобильных и семь железнодорожных пунктов пересечения границы.

«Сложно понять логику россиян: зачем государство-агрессор на четвертом году развязанной полномасштабной войны решило объявить о закрытии ряда пунктов пропуска на границе с Украиной», — заявил представитель ГПСУ Андрей Демченко.

По его словам, часть из этих пропускных пунктов фактически находится на границе с Украиной в пределах временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей, которые РФ захватила еще в 2014 году. Также речь идет о пунктах пропуска в Воронежской, Брянской, Курской и Белгородской областях РФ.

«В свою очередь стоит напомнить, что решением правительства Украины еще с начала полномасштабного вторжения были закрыты все пункты пропуска на границе с РФ и там не осуществляются пропускные операции, в частности, в той классической форме, как все могли бы для себя понимать», — сказал Демченко.

В то же время, по его словам, Украина по-прежнему готова обеспечить возвращение своих граждан на любом участке границы. В качестве примера Демченко привел направление пункта пропуска Покровка в Сумской области, который сейчас не работает.

«Конечно, это зависит также от России, где она готова обеспечить это для украинцев», — добавил представитель ГПСУ.