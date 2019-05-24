Пункты пропуска на Донбассе переходят на летний режим работы Сегодня, 09:18 440 Цей матеріал також доступний українською Штаб ООС Все пункты пропуска изменят график с 1 июня Штаб ООС

С 1 июня пункты пропуска в районе Операции Объединенных сил переходит на летний режим работы.

Как сообщили в штабе ООС, пункты пропуска будут работать с 6:00 до 20:00.

В частности, на летний режим работы будут переведены пункты Золотое (коридор Кадиевка (Стаханов) — Золотое — Горное — Лисичанск), Майорское (коридор Горловка — Бахмут) и Марьинка (коридор Донецк — Курахово).

Также по новому графику будут работать пункты Новотроицкое (коридор из Донецка в Мариуполь через Волноваху), Гнутово в селе Пищевик (коридор Новоазовск — Покровск — Талаковка — Мариуполь) и Станица Луганская (коридор Станица Луганская — Счастье — Новоайдар).