Опорные пункты будут иметь необходимый запас воды, электричества и обустроенные спальные места (Фото: Юлия Свириденко / Telegram)

В Украине появляются опорные пункты несокрушимости, которые смогут работать более 48 часов непрерывно, будут иметь необходимый запас воды и электроэнергии, стабильную связь и при необходимости — обустроенные спальные места.

Соответствующие изменения Кабмин принял в Порядок организации и функционирования пунктов несокрушимости, сообщила премьер Юлия Свириденко.

«Усиливаем сеть пунктов несокрушимости и регулируем их работу в условиях ослабления комендантского часа. У людей должна быть постоянная возможность получить помощь, согреться и зарядиться — даже в условиях морозов и восстановления энергосистемы после вражеских обстрелов», — написала Свириденко.

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Глава правительства отметила, что опорные пункты будут разворачивать с учетом количества населения. При необходимости количество спальных мест в них может быть увеличено.

Премьер-министр говорит, что по состоянию на сегодняшний день по всей стране в постоянном режиме работает 10 676 пунктов несокрушимости, которыми с начала января уже воспользовались 130 тысяч человек. Еще почти три тысячи готовы к открытию в случае необходимости.

Также по итогам встречи с министрами Свириденко сообщила, что ГСЧС разворачивает мобильные кухни, чтобы люди имели возможность получить горячую пищу.

По ее словам, в Киеве уже работает 41 такая кухня, еще 40 — в резерве и могут быть привлечены при необходимости.

Премьер говорит, что правительство готовит решение о дополнительном финансировании из резервного фонда госбюджета, чтобы обеспечить горячим питанием уязвимые категории населения, в частности в столице.

14 января президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине могут пересмотреть правила комендантского часа для части городов и общин на время морозов и чрезвычайной ситуации в энергетике.

16 января первый вице-премьер-министр — министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что в связи с массированными атаками страны-агрессора России в украинской энергетике действует режим чрезвычайной ситуации.

В тот же день вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба заявил, что Кабмин принял изменения в постановление, которые позволяют регионам вводить гибкие правила комендантского часа на период чрезвычайной ситуации в энергетике. Он говорит, что на время действия чрезвычайной ситуации в энергетике добраться до пунктов несокрушимости можно круглосуточно. Пропуска для этого не нужны.

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18 января Кулеба сообщил, что в Украине продолжается проверка всех пунктов несокрушимости.