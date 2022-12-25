В Киевской области «пункты несокрушимости» откроют на базе храмов ПЦУ

25 декабря, 10:29
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Председатель Киевской ОВА Алексей Кулеба и предстоятель ПЦУ Эпифаний договорились обустраивать пункты несокрушимости в церквах области (Фото:Алексей Кулеба / Telegram)

Председатель Киевской ОВА Алексей Кулеба и предстоятель ПЦУ Эпифаний договорились обустраивать пункты несокрушимости в церквах области (Фото:Алексей Кулеба / Telegram)

В храмах Киевской области планируют организовать «пункты несокрушимости».

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба после встречи с предстоятелем Православной церкви Украины, митрополитом Эпифанием.

"Обсудили ситуацию в Киевской области, межконфессиональные отношения и гуманитарные проекты для жителей области. Одним из таких являются Пункты Несокрушимости, которые будут созданы на базе храмов", — написал глава ОВА в своем телеграм-канале.

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Кулеба поблагодарил митрополита за поддержку и помощь Киевщине, а также отметил, что для него большая честь получить от предстоятеля ПЦУ орден Архистратига Божьего Михаила I степени.

В Киевской области сейчас работает более 400 "пунктов несокрушимости".

Редактор: София Лазарова

Теги:   Православная церковь Украины Киевская область Митрополит Епифаний ПЦУ Война России против Украины Алексей Кулеба

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