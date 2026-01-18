По всей Украине проверят Пункты несокрушимости: Алексей Кулеба призвал предоставить отзывы

18 января, 14:54
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Пункт несокрушимости, Киев, январь 2026 года (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Пункт несокрушимости, Киев, январь 2026 года (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В Украине продолжается проверка всех Пунктов несокрушимости. В приложении Дія украинцы могут быстро найти ближайший пункт в соответствии со своим местом пребывания.

Об этом в воскресенье, 18 января, сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

«По состоянию на сейчас продолжается аудит всех Пунктов несокрушимости, поэтому будем благодарны за ваши отзывы и комментарии в Дії. Это поможет нам оперативно проработать и исправить все недостатки», — написал Кулеба.

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Он также обратился к бизнесу с призывом зарегистрировать свои Пункты несокрушимости на сайте. После регистрации и проверки они будут отображены на карте.

16 января Кулеба сообщил, что Кабмин принял изменения в постановление, которые позволяют регионам вводить гибкие правила комендантского часа на период чрезвычайной ситуации в энергетике. Кулеба говорит, что на время действия чрезвычайной ситуации в энергетике добраться до Пунктов несокрушимости можно круглосуточно. Пропуска для этого не нужны.

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Также будет разрешено движение частного транспорта, если человек едет именно в Пункт несокрушимости. Движение общественного транспорта во время комендантского часа — по решению местных властей, учитывая ситуацию с безопасностью, отметил вице-премьер.

Кулеба сообщил, что Пунктами несокрушимости могут быть магазины, аптеки, АЗС, заведения сферы услуг и торгово-развлекательные центры, если в них есть:

  • автономное питание;

  • отопление;

  • стабильная связь;

  • удлинители и бесплатный горячий чай.

Редактор: Виктория Горевая

Теги:   пункты несокрушимости Алексей Кулеба Энергетика Электроэнергия Отключения света

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