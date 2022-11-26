20% вообще закрыты. Арахамия проверил киевские Пункты несокрушимости

26 ноября, 20:47
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Давид Арахамия проверил киевские Пункты несокрушимости (Фото:Давид Арахамия/Telegram)

Давид Арахамия проверил киевские Пункты несокрушимости (Фото:Давид Арахамия/Telegram)

Руководитель фракции Слуга народа в Верховной Раде, глава переговорной делегации из РФ Давид Арахамия в субботу, 26 ноября, проинспектировал киевские Пункты несокрушимости и заявил, что около 20% из них вообще были закрыты. За сутки проверили около 530 пунктов.

Об этом он рассказал в общенациональном телемарафоне.

По словам Арахамии, от киевлян поступало «очень много жалоб» на столичные Пункты несокрушимости, поэтому сегодня с 09:00 «слуги» поехали их инспектировать.

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«Мы решили пройти за сутки 530 пунктов и проверить все, чтобы иметь актуальную информацию. Мне, честно говоря, как представителю власти сейчас стыдно, хотя должно быть стыдно не мне, а городским властям. Где-то 20% этих пунктов несокрушимости вообще закрыты, там никого нет. Хотя всех ночью предупредили, что депутаты будут ехать инспектировать», — сказал он.

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Также, по словам нардепа, где-то есть три генератора, но они не подключены, где-то нет вообще ни одного генератора, где-то нет интернета, воды и прочего.

По его словам, депутаты составили список выявленных проблем и привлекают к их решению бизнес, волонтеров, и будут «давить» на власть столицы, чтобы в течение двух-трех дней решить все логистические и организационные вопросы.

В то же время Арахамия похвалил Укрзализныцу, где также развернуты Пункты несокрушимости.

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«Они начали готовиться еще в августе, здесь есть все, чего вы можете пожелать — буржуйки, горячий чай, интернет, детские комнаты, 200 так называемых вагонов несокрушимости, которые могут курсировать по стране. Даже если будет воздушная тревога, здесь специально обустроены подземные укрытия», — сказал руководитель партии Слуга народа.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в пятницу, 25 ноября, рассказал о ситуации с Пунктами несокрушимости по Украине и заявил, что «не во всех городах местные власти поработали качественно».

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице работают более 400 пунктов обогрева, большинство в школах и других учреждениях социальной сферы.

https://www.youtube.com/embed/xIlFqrCSllg
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Киев Обстрел Электроэнергия Пункты обогрева Блэкаут Давид Арахамия Война России против Украины

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