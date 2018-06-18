18 июня 2018, понедельник

Пункт пропуска Майорское на Донбассе возобновил работу после двухдневного перерыва

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Пункт пропуска Майорское работает в штатном режиме
Фото: ГПС

Пункт пропуска Майорское работает в штатном режиме

В понедельник, 18 июня, пункт пропуска Майорское на Донбассе возобновил работу.

Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.

"Данный контрольно-пропускной пункт, как и все остальные в районе проведения операции Объединенных сил, работает в штатном режиме", - уточнили в ведомстве.

Напомним, 16 июня Украина временно прекратила работу пункта пропуска Майорское из-за того, что боевики прекратили работу пропуска со стороны Горловки.

С 1 июня контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения в районе проведения ООС начали работать с 6 утра до 22:00.

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