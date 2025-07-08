Из-за непогоды на границе с Венгрией приостановил работу пункт пропуска Дзвинково-Лонья — ГПСУ
Для пересечения границы рекомендуется воспользоваться пунктами пропуска Косино или Великая Падаль (Фото: Государственная пограничная служба)
В пункте пропуска Дзвинково — Лонья на украинско-венгерской границе временно приостановили осуществление пропускных операций.
Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины во вторник, 8 июля.
В ГПСУ призвали украинцев учесть эту информацию при планировании путешествий за границу.
Для пересечения границы рекомендуется воспользоваться ближайшими пунктами пропуска — Косино или Великая Падаль.
Временные изменения связаны с ликвидацией последствий непогоды, пояснили в ГПСУ.
Ранее Укрзализныця сообщила, что штормовые погодные условия на Закарпатье, а также в Словакии и Венгрии вызывают ряд изменений в графиках пассажирских поездов этой ночью.
Укрзализныця отметила, что в результате ночной непогоды на территории Венгрии и Словакии, которая частично остановила движение тамошних поездов, есть серьезные задержки.