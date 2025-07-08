Для пересечения границы рекомендуется воспользоваться пунктами пропуска Косино или Великая Падаль (Фото: Государственная пограничная служба)

В пункте пропуска Дзвинково — Лонья на украинско-венгерской границе временно приостановили осуществление пропускных операций.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины во вторник, 8 июля.

В ГПСУ призвали украинцев учесть эту информацию при планировании путешествий за границу.

Реклама

Для пересечения границы рекомендуется воспользоваться ближайшими пунктами пропуска — Косино или Великая Падаль.

Временные изменения связаны с ликвидацией последствий непогоды, пояснили в ГПСУ.

Ранее Укрзализныця сообщила, что штормовые погодные условия на Закарпатье, а также в Словакии и Венгрии вызывают ряд изменений в графиках пассажирских поездов этой ночью.

Укрзализныця отметила, что в результате ночной непогоды на территории Венгрии и Словакии, которая частично остановила движение тамошних поездов, есть серьезные задержки.