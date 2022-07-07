Не дадим обескровить страну! ПУМБ инициирует проект в поддержку донорства крови и украинской экономики 7 июля, 19:07 Новости компаний https://www.instagram.com/22flr_com/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D

Социальный проект «Мы одной крови» по инициативе ПУМБ — благотворительный мерч, спасающий жизнь защитников и защитниц Украины. Проект собирает средства на покупку средств тактической медицины для ВСУ и доставку компонентов крови в горячие точки. Также инициатива поможет обескровленному украинскому бизнесу и будет продвигать патриотический украинский арт.

С 24 февраля Украина ежедневно теряет немало крови. Украинские защитники и защитницы проливают кровь на поле боя. Получают ранения мирные жители. Истекают кровью бизнес и экономика.

Но миллионы украинских граждан дома и за рубежом и миллионы иностранцев делают все возможное, чтобы не дать врагу обескровить Украину. Ни на поле боя, ни экономически, ни психологически.

Фото: https://www.instagram.com/22flr_com/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D

ПУМБ инициировал социальный проект « Мы одной крови», объединяющий тех, в чьих жилах бурлит свобода, ради тех, кто проливает за нее свою кровь.

Это благотворительный мерч, который поможет собирать средства для спасения жизней украинских военных.

Фото: https://www.instagram.com/22flr_com/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D

Сергей Черненко, Председатель Правления ПУМБ, отмечает: «ПУМБ с первых дней войны финансово обеспечивает необходимые закупки для военных. На сегодняшний день мы уже оказали помощь более чем по 70 заявкам от частей и спецподразделений ВСУ, ТрО, ГСЧС, Нацполиции и СБУ. Более 72 миллионов гривен направлены на закупку бронежилетов, шлемов, противогазов, тепловизоров, тактических рюкзаков и перчаток, коптеров, машин и горючего. 40% бронированных машин банк передал спецподразделениям ВСУ, Нацполиции и ТрО для защиты территорий государства и предоставления гуманитарной помощи. Новое направление нашей поддержки военных в рамках проекта „Мы одной крови“ — обеспечение их кровоостанавливающими средствами. Мы стремимся, чтобы защитники и защитницы возвращались в семьи живыми. Наша помощь военным усилилась благодаря многогранному партнерству».

Фото: https://www.instagram.com/22flr_com/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D

Половину стоимости каждого заказа банк ПУМБ перечисляет фондам ДонорUA и «Агенты крови». Собранные средства будут направлены на обеспечение потребностей в донорской крови, доставку компонентов крови в горячие точки и закупку средств тактической медицины для украинских воинов — кровоостанавливающих турникетов и бандажей, гемостатических бинтов, окклюзивных наклеек и пр.

Поддержать инициативу можно, не только заказывая мерч. Донорская кровь во время войны — это неоценимая помощь для раненых военных и мирных жителей. Поэтому в рамках проекта «Мы одной крови» ПУМБ и ДонорUA призывают украинцев сдавать кровь в донорских центрах. В благодарность ПУМБ дарит донорам 25% скидки на мерч. Как сдать кровь и получить скидку, можно узнать по ссылке.

Фото: https://www.instagram.com/22flr_com/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D

Елена Балбек, основательница фонда «Агенты крови», отмечает: «Частая причина смерти на поле боя — это как раз массивное кровотечение. Поэтому кровоостанавливающие комплекты составляют основу тактических аптечек, на них приходится значительная часть стоимости. Кровоостанавливающие средства — турникеты, бандажи, гемостатики — должны быть в арсенале военных медиков, волонтеров, занимающихся эвакуацией раненых, у спасателей. Это вещи, буквально спасающие жизнь. Поэтому с самого начала войны мы поняли, что теперь должны не только популяризировать донорство и заниматься сбором крови. А и сделать так, чтобы как можно меньше крови наших бойцов проливалось на поле боя. Поэтому мы начали инициативу #ЗупинимоКров, в рамках которой закрываем потребности в кровоостанавливающих средствах. И чем больше компаний и людей помогают нам это делать — тем больше крови и жизней наших защитников мы сможем сохранить».

Еще одна цель проекта — помощь истощенному украинскому бизнесу. Каждый заказ — это вливание финансовой крови в украинскую экономику. Предметы мерча изготовлены украинскими брендами, а к дизайну приобщились популярные украинские иллюстраторы.

Фото: https://www.instagram.com/22flr_com/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D

Заказать мерч можно в директ инстаграм-страницы instagram.com/lifesavingmerch.

Мерч «Мы одной крови» — это не только способ помочь тем, кто проливает кровь за Украину.

Это также возможность заявить о своей позиции. Мы хотим, чтобы как можно больше украинцев и поддерживающих их знали: людей, которые готовы бороться за свободу, — много. Вместе мы победим. Мы одной крови.

Фото: https://www.instagram.com/22flr_com/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D

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