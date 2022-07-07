Не дадим обескровить страну! ПУМБ инициирует проект в поддержку донорства крови и украинской экономики
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Социальный проект «Мы одной крови» по инициативе ПУМБ — благотворительный мерч, спасающий жизнь защитников и защитниц Украины. Проект собирает средства на покупку средств тактической медицины для ВСУ и доставку компонентов крови в горячие точки. Также инициатива поможет обескровленному украинскому бизнесу и будет продвигать патриотический украинский арт.
С 24 февраля Украина ежедневно теряет немало крови. Украинские защитники и защитницы проливают кровь на поле боя. Получают ранения мирные жители. Истекают кровью бизнес и экономика.
Но миллионы украинских граждан дома и за рубежом и миллионы иностранцев делают все возможное, чтобы не дать врагу обескровить Украину. Ни на поле боя, ни экономически, ни психологически.
Это благотворительный мерч, который поможет собирать средства для спасения жизней украинских военных.
Сергей Черненко, Председатель Правления ПУМБ, отмечает: «ПУМБ с первых дней войны финансово обеспечивает необходимые закупки для военных. На сегодняшний день мы уже оказали помощь более чем по 70 заявкам от частей и спецподразделений ВСУ, ТрО, ГСЧС, Нацполиции и СБУ. Более 72 миллионов гривен направлены на закупку бронежилетов, шлемов, противогазов, тепловизоров, тактических рюкзаков и перчаток, коптеров, машин и горючего. 40% бронированных машин банк передал спецподразделениям ВСУ, Нацполиции и ТрО для защиты территорий государства и предоставления гуманитарной помощи. Новое направление нашей поддержки военных в рамках проекта „Мы одной крови“ — обеспечение их кровоостанавливающими средствами. Мы стремимся, чтобы защитники и защитницы возвращались в семьи живыми. Наша помощь военным усилилась благодаря многогранному партнерству».
Половину стоимости каждого заказа банк ПУМБ перечисляет фондам ДонорUA и «Агенты крови». Собранные средства будут направлены на обеспечение потребностей в донорской крови, доставку компонентов крови в горячие точки и закупку средств тактической медицины для украинских воинов — кровоостанавливающих турникетов и бандажей, гемостатических бинтов, окклюзивных наклеек и пр.
Поддержать инициативу можно, не только заказывая мерч. Донорская кровь во время войны — это неоценимая помощь для раненых военных и мирных жителей. Поэтому в рамках проекта «Мы одной крови» ПУМБ и ДонорUA призывают украинцев сдавать кровь в донорских центрах. В благодарность ПУМБ дарит донорам 25% скидки на мерч. Как сдать кровь и получить скидку, можно узнать по ссылке.
Елена Балбек, основательница фонда «Агенты крови», отмечает: «Частая причина смерти на поле боя — это как раз массивное кровотечение. Поэтому кровоостанавливающие комплекты составляют основу тактических аптечек, на них приходится значительная часть стоимости. Кровоостанавливающие средства — турникеты, бандажи, гемостатики — должны быть в арсенале военных медиков, волонтеров, занимающихся эвакуацией раненых, у спасателей. Это вещи, буквально спасающие жизнь. Поэтому с самого начала войны мы поняли, что теперь должны не только популяризировать донорство и заниматься сбором крови. А и сделать так, чтобы как можно меньше крови наших бойцов проливалось на поле боя. Поэтому мы начали инициативу #ЗупинимоКров, в рамках которой закрываем потребности в кровоостанавливающих средствах. И чем больше компаний и людей помогают нам это делать — тем больше крови и жизней наших защитников мы сможем сохранить».
Еще одна цель проекта — помощь истощенному украинскому бизнесу. Каждый заказ — это вливание финансовой крови в украинскую экономику. Предметы мерча изготовлены украинскими брендами, а к дизайну приобщились популярные украинские иллюстраторы.
Заказать мерч можно в директ инстаграм-страницы instagram.com/lifesavingmerch.
Мерч «Мы одной крови» — это не только способ помочь тем, кто проливает кровь за Украину.
Это также возможность заявить о своей позиции. Мы хотим, чтобы как можно больше украинцев и поддерживающих их знали: людей, которые готовы бороться за свободу, — много. Вместе мы победим. Мы одной крови.
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