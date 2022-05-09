«За отвагу, выносливость и преданность правде». Пулитцеровская премия объявила о специальном отличии для украинских журналистов

9 мая, 23:05
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Пулитцеровская премия объявила о специальном отличии для украинских журналистов (Фото:The Pulitzer Prizes / Twitter)

Пулитцеровская премия объявила о специальном отличии для украинских журналистов (Фото:The Pulitzer Prizes / Twitter)

В понедельник, 9 мая, Пулитцеровская премия объявила о специальном отличии для украинских журналистов.

Война России против Украины — главные события 9 мая

Об этом стало известно на официальной странице премии в Twitter.

«За отвагу, выносливость и преданность правде», — отмечается в награде.

Видео дня
https://twitter.com/PulitzerPrizes/status/1523745915621715968

Пулитцеровская премия — одна из наиболее престижных наград США в области литературы, журналистики, музыки и театра. Основана в 1917 году.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Пулитцеровская премия Журналист Война России против Украины

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