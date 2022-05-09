«За отвагу, выносливость и преданность правде». Пулитцеровская премия объявила о специальном отличии для украинских журналистов
Пулитцеровская премия объявила о специальном отличии для украинских журналистов (Фото:The Pulitzer Prizes / Twitter)
В понедельник, 9 мая, Пулитцеровская премия объявила о специальном отличии для украинских журналистов.
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Об этом стало известно на официальной странице премии в Twitter.
«За отвагу, выносливость и преданность правде», — отмечается в награде.
Пулитцеровская премия — одна из наиболее престижных наград США в области литературы, журналистики, музыки и театра. Основана в 1917 году.
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