Пара, которая занялась сексом на пляже в Одессе, получила условный срок 5 июля, 18:26 Знак, предупреждающий о минах, на закрытом пляже в Одессе, 6 июня 2022 года (Фото:REUTERS/Edgar Su)

Гражданин Беларуси и украинка получили условный срок за секс на одесском пляже. Как сообщает издание Думская, приговор был вынесен 1 июля.

Киевский райсуд Одессы признал пару виновными в групповом хулиганстве. Мужчина получил полтора года лишения свободы, которые заменили условным сроком, женщина — год с таким же испытательным сроком. По информации Думской, 22 июня пара заключила с прокуратурой соглашение о признании вины.



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В приговоре сказано, что обвиняемые грубо нарушили общественный порядок с «исключительным цинизмом, совмещенным с демонстративным пренебрежением к общепринятым нормам морали, проявлением бесстыдства и грубой непристойности в присутствии других лиц».

Мужчина и женщина публично занимались сексом в пляжном кафе Одессы 11 июня. После того, как видео с ними распространилось в Telegram-каналах, спикер Одесской ОВА Сергей Братчук заявил, что им выдали повестки и они должны будут пройти медкомиссию.

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